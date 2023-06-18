優化創新資源配置 支撐高質量發展

超前謀劃儲備一批重大項目，拓展新的投資方向，高效支撐經濟高質量發展，形成科技支撐經濟高質量發展的強大合力 中評社北京6月18日電／黨的二十大報告中指出：“優化配置創新資源，優化國家科研機構、高水平研究型大學、科技領軍企業定位和布局，形成國家實驗室體系，統籌推進國際科技創新中心、區域科技創新中心建設。”



光明日報發表北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員王海芸、中國科學院科技戰略咨詢研究院研究員萬勁波文章表示，在創新資源配置方面，應發揮好政府的組織和引導作用，把“好鋼用到刀刃上”。從科技創新賦能區域經濟高質量發展的角度看，要堅持有為政府、有效市場兩手發力，統籌優化研發載體、資本、技術、人才、基礎設施、數據等相關創新資源配置，形成共促高質量發展合力：在有為政府方面，“提升科技投入效能，深化財政科技經費分配使用機制改革，激發創新活力”；在有效市場方面，“構建全國統一大市場，深化要素市場化改革，建設高標準市場體系”；在科技經濟融合創新生態上，充分發揮研發載體、多元投入、數字基建、場景驅動、央地資源協同的大融合作用，高標準構築國際/區域科技創新中心梯次發展格局。



文章認為，以下幾點應予以關注。



首先，以機制靈活的新型研發機構為載體。暢通基礎研究、應用研究、試驗開發和產業化通道，拓展科技領軍企業主導的產學研深度融合，注重發揮科技領軍企業“出題者”“答題者”“閱卷人”作用，推進重點項目協同和研發活動一體化，從更深層次推廣“揭榜掛帥”組織機制。如北京市重視發揮新型研發機構運行機制靈活、資源集聚能力強、科研方向聚焦等獨特優勢，聚集量子信息、人工智能、區塊鏈、腦科學、6G等前沿領域，重點支持一批新型研發機構建設；打造高精尖產業強鏈工程並率先支持曠視、天智航、利亞德、小米等領軍企業牽頭組建創新聯合體，進一步提升行業共性技術突破和源頭供給能力。



其次，以穩定多元的投入機制為保障。優化財政金融支持科技創新的方式，堅持發揮財政科技投入的杠杆放大效應，持續完善創業投資引導機制，通過政府股權投資、引導基金、PPP等市場化投入方式，積極吸引社會資本共同參與對重點高精尖項目的早期投資和長期投資，培育更多耐心資本。鼓勵社會以捐贈和建立基金等方式投入基礎研究。如深圳市2018年成立深圳天使母基金，投資總規模達到100億元人民幣，由財政通過市引導基金出資，側重投早、投小、投科技，全部投向戰略性新興產業和未來產業，對子基金的出資比例最高可達到子基金總規模的40%，實際投資的子基金已達到近80只，撬動了社會資本投入。



再次，以適度超前的數字化新基建為支撐。築牢產業數字化和數字產業化的基礎底座，構建產學研融合、大中小企業融通的創新生態。如上海市加快智能城市新型基礎設施建設，重點推廣BIM（建築信息模型）、GIS（地理信息系統）等技術及應用，發展萬物互聯、虛實映射、實時交互的數字孿生城市，打造前沿技術融合創新、示範應用集中展示、多方主體參與的城市級產業生態平台，支撐城市邁向全場景智慧時代。

