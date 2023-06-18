釋放綠色低碳技術產業紅利

中評社北京6月18日電／在日前舉辦的2023年中關村論壇平行論壇——“第二屆碳達峰碳中和科技論壇”上，與會人士就綠色低碳技術產業化的相關問題進行了研討。



經濟日報發表國家信息中心預測部產業室主任、研究員魏琪嘉文章表示，綠色化是現代化產業體系的基本特徵之一，是衡量產業高質量發展水平的重要標準。在加快構建以實體經濟為支撐的現代化產業體系實踐中，用好綠色低碳技術，拓展技術應用場景，加快技術迭代，對於促進綠色低碳技術產業化具有重要作用，也是推動產業節能降碳的關鍵途徑。新一輪科技革命和產業變革的深入發展，節能技術孕育新突破，在技術產業化賽道上挖掘潛力，推動技術紅利轉變為發展紅利，將為實現技術、產業“雙升級”打下扎實的物質技術基礎。



文章分析，綠色低碳技術產業化，是技術運用載體、場景積累總結、經營主體應用三者緊密聯繫的最終結果。在這個過程中，每一個環節都發揮著獨特作用，把握這三個重點，有助於為構建清晰的產業化路徑提供正確導引，實現各類資源的優化配置。概括起來，就是在推進傳統產業提升改造的具體實踐中，不斷豐富完善綠色低碳技術的應用場景，通過政策、市場等全方位的引導支持，鼓勵更多的經營主體主動運用節能低碳技術提升企業核心競爭力，形成有利於綠色低碳技術推廣應用的產業生態環境。



傳統產業是綠色低碳技術使用的主要載體。脫離了服務傳統產業這個導向，節能技術就缺少了可持續迭代的牢固基礎。我國傳統產業量大面廣，經過多年工業化發展的積累和錘煉，形成了門類強、韌性足、潛力大的發展優勢。在傳統產業提升改造的過程中，節能技術的推廣和應用，既能提升產業競爭力和現代化水平，同時也為技術本身的迭代升級找到了難得的載體。可以說，綠色低碳技術實現產業化，特別是在服務傳統產業轉型升級中發揮重要作用，產生的將是技術、產業良性互動的積極成效。超大規模的產業以及其中蘊含的巨大技術需求，必將為綠色低碳技術穩健發展提供充足的準備。



場景積累總結是技術加速實現產業化的必要條件。技術應用不是一概而論的，相關支持舉措也是根據不同場景而定。鋼鐵、有色、建材、石化等傳統產業的低碳發展，對技術實現路徑也存在差異化需求。有效滿足這一需要，要求積累充足的應用場景，依據產業鏈供應鏈各環節運轉的特點去總結綠色低碳技術的應用場景、使用效率、堵點難點等。這些內容，是持續推進技術產業化的“第一手資料”，關係下一步技術轉化的方向在什麼地方，技術轉化的二級路徑應該如何細化。更重要的是，場景積累的過程也是培育需求的過程。從綠色低碳技術的發展經驗看，現階段缺乏的不是技術供給，實實在在的需求才是影響技術產業化“走多遠”的重要決定變量。



經營主體主動應用綠色低碳技術則是技術產業化過程的“最後一公里”。經營主體自發自願推進技術在生產過程中的應用，對技術產業化速度起到的是倍增作用。引導經營主體把先進的節能技術應用於具體的生產流程中，要有明確具體的激勵機制。構建這一激勵機制，要發揮政府和市場“雙輪驅動”的作用。在技術研發的前期，構建合理的風險分擔機制，引入金融資源加以支持；在技術推廣應用的中期，注重在利益分享機制方面形成可操作的辦法，鼓勵技術研發主體、市場應用主體進行合作。同時，探索在稅收、信貸等方面出台更多的精細化支持舉措，鼓勵經營主體運用綠色低碳技術提升企業核心競爭力。推廣行業內典型經驗和做法，提升示範影響力。



文章指出，加速綠色低碳技術產業化，要把技術研發升級與提升產業鏈供應鏈現代化水平有機結合起來，強化技術攻關、成果轉化、示範應用，推動產業鏈供應鏈上下游各類企業在技術產業化過程中發揮協同作用。當然，技術產業化要遵循產業發展的客觀規律，要順應發展規律，避免“千企一面”“千篇一律”，鼓勵企業根據自身實力、發展階段積極穩妥推廣節能技術，進行路徑選擇，把握應用節奏，讓技術紅利實實在在成為助推企業發展的動力，為技術產業化提供穩定、持久的微觀主體保障。







