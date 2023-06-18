金磚合作為何具有巨大吸引力

中評社北京6月18日電／當前，世界百年未有之大變局加速演進。作為廣大新興市場國家和發展中國家的代表，金磚國家砥礪前行，攜手構建高質量夥伴關係，持續推動全球治理體系建設性變革。



17年來，金磚合作的成功實踐給那些既希望加快發展又希望保持獨立性的發展中國家注入了信心，也贏得了這些國家的高度認可和信任。尤其是金磚國家成功吸納南非為正式成員國以來，一大批新興市場國家和發展中國家對進一步加強同金磚國家合作表現出強烈意願。



自2022年以來，金磚國家正式啟動新一輪擴員進程，希望能夠早日讓更多志同道合者加入金磚合作的大家庭。近日於南非開普敦舉行的金磚國家外長峰會上，擴員議題成為焦點。南非媒體表示，已有17個國家明確表明希望加入金磚機制。



金磚合作之所以展現出日益巨大的吸引力，是因為其提出並踐行了全新合作理念，開創並推動構建了新興大國群體性崛起的新格局。



金磚國家堅持倡導開放包容。10年來，金磚國家啟動金磚國家與區域國家領導人對話會機制，先後舉行了同非洲國家、南美洲國家、上合組織成員國、孟加拉灣經濟技術合作倡議國等地區國家之間的對話會，體現出金磚合作的開放性與包容性。尤其是2017年廈門峰會期間，中國作為輪值主席國，創新性地提出“金磚+”合作機制，為新興市場國家和發展中國家融入金磚合作提供了有效路徑。近年來，面對甚囂塵上的排他主義和保護主義逆流，金磚合作不墮入封閉的“小圈子”，堅持循序漸進的原則，在完善《金磚國家建章立制文件》的同時，適時啟動了金磚國家新一輪擴員進程。2022年和2023年舉行的金磚國家外長會議都邀請了其他嘉賓國外長與會，為廣大新興市場國家和發展中國家搭建了新的合作平台。



金磚國家堅持推動合作共贏。金磚國家堅持真正的多邊主義，採取平等和協商一致的原則進行決策。作為金磚國家合作的代表性成果，新開發銀行在5個創始成員之間均分股權和投票權，在股權分配方面做出了較大創新，也為多邊開發金融機構的治理模式提供了一種新的選擇。金磚國家還加強在聯合國、二十國集團、世界貿易組織、國際貨幣基金組織和世界銀行等一系列全球性多邊機制中的政策溝通和立場協調，爭取用一個聲音說話，以建設性方式推動現行國際體系改革。面對錯綜複雜的國際格局演變，金磚國家打造全面、緊密、務實、包容的高質量夥伴關係，結伴而不結盟。為應對層出不窮的傳統和非傳統安全威脅，金磚國家在涉及彼此核心利益的問題上相互支持，對話而不對抗。

