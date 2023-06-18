暢通“東數西算”主動脈

中評社北京6月18日電／在不久前舉辦的2023中國國際大數據產業博覽會上，“東數西算”受到關注。運行一年多來，“東數西算”工程充分激發了數據要素，算力需求大大提升。



所謂“東數西算”，“數”指數據，“算”指算力，也就是對數據的處理能力。“東數西算”工程是將東部算力需求有序引導到西部、優化數據中心建設布局、提升國家算力安全保障，從而促進東西部協同聯動的重要舉措。這是由於在我國數據中心的結構與布局中，存在一定程度的區域性供需失衡。我國東部地區對數據有較高的應用需求，但電力成本較高、能耗指標稀缺，要想規模化開發數據中心有不小的難度；而西部地區雖然有很豐富的可再生能源，但存在跨區域傳輸數據成本高、網絡帶寬不夠等問題。“東數西算”工程的建設，通過構建數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，可以統籌調度東西部算力需求與供給，有效改善與優化區域數據基礎設施不均衡的情況，從而有利於提升國家整體算力水平。



當前，數字經濟發展速度之快、輻射範圍之廣、影響程度之深前所未有，正在成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量。作為這種經濟模式的核心生產力，算力是國民經濟發展的重要基礎設施。“東數西算”工程意在通過加快建設全國性高性能算力網絡樞紐節點，統籌推進存力平台布局，協同打造智能化算力網絡，全面推動大數據中心建設，加速形成全國一體化高品質算力網絡體系，實現算力規模化集約化發展，從而加速數字產業化和產業數字化進程，支撐經濟高質量發展。



未來，要進一步擴大“東數西算”應用的規模與質量，應加快推動數據中心向西部大規模布局，消納西部豐富的綠色能源，實現數據的綠色集約和互聯互通，持續優化數據中心能源使用效率。通過全國一體化的數據中心布局建設，提升國家整體算力水平，提高算力使用效率，優化算力安全布局。



還要繼續通過實施“東數西算”工程，促進區域間資源的有效利用與協調發展。數據中心產業鏈條長、投資規模大、帶動效應強。要加強算力樞紐和數據中心集群建設，把東部的數據流動到西部計算、存儲，帶動產業上下游投資，實現東西部數據的無障礙無延遲流通，擴大軟硬件及應用生態規模。



此外，信息基礎設施必須通盤考慮算力網和通信網，要與電力等能源網絡協同配合，統籌兼顧做好算力、通信、電力全國一盤棋的頂層設計。應強化國家信息樞紐中心的安全保障能力，通過全國算力發展規劃，強化創新驅動，促進高性能計算技術、智能網絡技術和新一代網絡安全技術等關鍵核心技術實現突破，做好數據安全防護，保障數據網絡安全。



來源：經濟日報 作者：付傳明



