中評社北京6月18日電／繼去年9月國有大行集體下調存款利率後，今年6月8日，六大行再度下調個人存款掛牌利率。其中，活期存款利率普遍下降5個基點，2年期、3年期、5年期定期存款利率普遍下降10個至15個基點。隨後，多家股份制商業銀行跟進，下調存款利率5個至15個基點不等。



本輪存款利率下調屬於銀行的主動、市場化行為，無需過度解讀。目前，我國存款利率的市場化改革已邁出重要步伐。2015年10月，金融管理部門放開對存款利率的行政性管制。隨後，“市場利率定價自律機制”成立，多家金融機構自主協商、確定存款利率自律上限。2022年4月，存款利率市場化調整機制建立，自律機制成員銀行參考兩種利率、合理調整存款利率水平。一是債券市場利率，以10年期國債收益率為代表；二是貸款市場利率，以1年期LPR為代表。



存款利率再度下調的主因，是貸款利率穩中有降。2022年我國兩次降低利率，貨幣政策堅持“以我為主”，沒有簡單跟隨全球央行持續加息，這為降低實體經濟融資成本、穩住宏觀經濟大盤提供了有力支撐。今年3月份，新發放的企業貸款加權平均利率為3.96%，較上年同期低29個基點。貸款利率下降後，若存款利率保持不變，商業銀行的息差將大幅收窄，進而導致經營利潤下滑。需注意，利潤大幅下滑非但不利於銀行自身的穩健運行，還可能拖累銀行服務實體經濟的可持續性。



從長遠看，存款利率下調為貸款利率的進一步下行打開了空間。日前召開的國務院常務會議指出，今年以來我國經濟運行實現良好開局，但經濟恢復的基礎尚不穩固，要進一步穩定社會預期，提振發展信心，激發市場活力，推動經濟運行持續回升向好。作為資金配置的重要信號，貸款利率合理下行將有助於降低實體經濟融資成本、激發市場活力、擴大國內需求。6月13日，公開市場操作7天期逆回購利率、常備借貸便利(SLF)利率雙雙下降，這被市場視為貸款利率有望下行的信號。



至於備受投資者關注的收益率問題，存款利率下調對此影響有限。一方面，當前居民的儲蓄意願有所下降。4月份住戶存款減少1.2萬億元，5月份住戶存款雖然增加5364億元，但同比少增2029億元。中國人民銀行調查報告也顯示，今年一季度，傾向於“更多儲蓄”的居民占比較上季度減少3.8個百分點。另一方面，隨著債券市場企穩，銀行理財產品規模持續回升，部分固定收益類理財產品收益率已升至4%以上。對於有一定風險偏好的投資者來說，理財市場的回暖能夠在一定程度上抵補存款利率的下降。接下來，投資者可結合自身的風險偏好和財務規劃，理性設置投資預期，優化資產配置。



風物長宜放眼量。存款、貸款利率下行，既有助於推動實體經濟綜合融資成本穩中有降，也有利於推動經濟發展恢復向好，這也與投資者的長期利益相一致。但需注意的是，實體經濟的生產、分配、流通、消費是一個循環過程，供需恢復存在時間差，對此我們要系統、辯證地看待，要對中國經濟持續穩定增長有信心、有耐心。接下來，金融管理部門還將加強逆周期調節，綜合運用多種貨幣政策工具，全力支持實體經濟，促進充分就業，維護幣值穩定和金融穩定。



來源：經濟日報 作者：郭子源



