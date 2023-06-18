中國是推動全球經濟增長的重要力量

5月9日，在江蘇連雲港港集裝箱碼頭，貨輪停靠在泊位上裝卸集裝箱（無人機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京6月18日電／據人民日報報導，中國海關最新統計數據顯示，今年前5個月，中國進出口總值16.77萬億元人民幣，同比增長4.7%。這一數據反映出中國經濟正在持續復甦，中國仍是推動全球經濟增長的重要力量。



中國外貿表現比世界其他主要經濟體更穩健、更有韌性。從今年前幾個月的情況來看，中國出口結構持續優化升級，以電動汽車、鋰電池、太陽能電池為代表的“新三樣”產品出口額迅速增加，折射出中國經濟高質量發展新趨勢。此外，中國對東南亞、中東、拉美和中東歐等“一帶一路”沿線地區進出口持續向好，為中國對外貿易注入更多穩定性，也有助於推動地區國家的經濟增長。



中國堅持以發展為第一要務，穩定政策預期，起到了增強企業信心、激發市場活力的作用。今年初，中國疫情防控較快平穩轉段。我們當時的評估就認為，2023年亞洲尤其是中國將繼續引領全球經濟增長。當前這一趨勢更為明顯：歐美因高通脹和連續激進加息而引發銀行業震蕩、信貸緊縮、經濟承壓；中國居民消費價格指數穩定、政策空間足，宏觀經濟政策務實有效。今年中國將順利實現預期發展目標，繼續拉動全球經濟增長，這是全球主流經濟學家的共識。多個國際組織、研究機構對中國今年經濟增長的預期都高於5%，體現了對中國經濟發展的信心。



妥善處理經濟發展與社會穩定之間的關係是中國改革開放以來的成功經驗之一。當前，中國持續深化改革開放，把全面深化改革作為推進中國式現代化的根本動力。面對保護主義、逆全球化抬頭，中國堅定擴大開放，堅持“走出去”和“引進來”並重，出台務實舉措吸引外商投資，營商環境進一步優化，增加了跨國公司對中國市場的信心。



與一些發達國家出台激進加息等政策不同，中國經濟復甦更依賴內生動力。目前，中國經濟社會發展已經全面恢復正常。可以預期，中國經濟呈現的積極復甦勢頭將持續，並推動就業市場好轉，進一步支撐消費向好，從而保持整體經濟增長的良好勢頭。



（作者為摩根士丹利中國首席經濟學家）