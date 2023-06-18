美元武器化不得人心 “去美元化”持續推進

這是4月24日在美國加利福尼亞州米爾布雷市拍攝的第一共和銀行營業部外景。（圖源：新華社） 中評社北京6月18日電／據海外網報導，孟加拉國《金融快報》近日一篇評論文章分析認為，出於對美元武器化的擔憂和對美元發展前景的懷疑，許多國家都在推動“去美元化”進程，孟加拉國也在著力降低對美元的依賴。



文章認為，得益於美元在世界上的強大地位，美國能夠對其他經濟體造成異常大的影響。現如今，美元霸權的負面影響日益凸顯，美元武器化就是一例。歷史上，美國多次將美元武器化，借此懲罰競爭對手。例如，美國曾兩度將伊朗踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統，還將俄羅斯主要銀行從該系統剔除，凍結俄羅斯3000億美元的外匯儲備。



文章稱，由於美國不斷以美元為武器制裁打壓別國，包括許多美國盟國在內的眾多國家都在考慮採用新的支付體系，加快“去美元化”進程，減少對美元的依賴。文章分析認為，“去美元化”趨勢持續推進，是美元武器化所致，同時也因為許多國家逐漸認識到，依賴單一主導貨幣會引發地緣政治風險、周期性流動性風險和通貨膨脹危機，並因此不再信任美元。



文章認為，在推動“去美元化”、推廣新結算貨幣方面，金磚國家發揮了主導作用。最新報告表明，全世界有25個國家正準備加入金磚國家，在國際貿易中棄用美元，採用其他貨幣。這一態勢彰顯出，在多極世界中，美元正失去主導地位。



文章還分析了孟加拉國在“去美元化”進程中所處局面與應對策略。受俄烏衝突、通貨膨脹、能源和糧食短缺等因素影響，孟加拉國面臨外匯儲備壓力，因此，以本幣開展國際貿易符合孟加拉國利益。



4月，孟加拉國和俄羅斯商定同意使用人民幣來支付俄羅斯在該國建設的核電站項目款項，該項目價值126.5億美元。與此同時，鑒於人民幣在國際市場上的接受度快速上升，孟加拉國銀行也在持續增加人民幣在其外匯儲備中的份額，減少美元份額。