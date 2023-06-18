中塞不斷深化旅遊合作

2月23日，在塞爾維亞首都貝爾格萊德，人們參觀第44屆貝爾格萊德國際旅遊博覽會中國展台。（圖源：新華社） 中評社北京6月18日電／據人民日報報導，“中國遊客對塞爾維亞旅遊十分重要，期待來塞中國遊客數量繼續保持增長趨勢。”塞爾維亞旅遊與青年部國務秘書坎蒂奇日前表示。



近年來，中塞兩國旅遊合作不斷深化。中國和塞爾維亞互免簽證協議於2017年生效。2019年有14.5萬人次中國遊客赴塞爾維亞旅遊，中國成為塞國際遊客數量最大來源國。去年，中塞兩國開通直飛航線。



塞爾維亞旅遊行業正積極採取措施，吸引中國遊客的到來。塞爾維亞酒店和餐飲業商業協會董事會主席瓦西裡耶維奇表示，協會將根據中國遊客的需求、興趣和習慣，與當地酒店和餐廳加強協調，以提供更優質的服務。協會負責人根諾夫表示，塞爾維亞的酒店和餐廳將與中方夥伴開展合作，收集中國遊客對酒店和餐廳服務質量的評價，不斷提高服務水平。



今年2月，塞爾維亞舉辦第四十四屆貝爾格萊德國際旅遊博覽會，中國作為主賓國參會。據中國旅遊集團旅行服務有限公司總經理助理張克雄介紹，在博覽會期間舉辦的企業洽談會上，中國與30多家中東歐企業就旅遊、會展、商務等領域進行對接，並達成初步合作意向。塞爾維亞總統武契奇在參觀中國展台時表示：“塞中友誼源於高度的相互信任，兩國人民是真誠的朋友。塞方正在不斷改進旅遊業服務質量，歡迎更多中國遊客來塞爾維亞旅遊。”



今年5月，塞旅遊與青年部部長梅米奇一行前往中國，參觀訪問了浙江省和山東省，探尋兩國旅遊合作新機遇。他表示，塞中兩國都擁有豐富的旅遊資源，雙方在旅遊領域的合作前景廣闊。塞方將促進兩國旅遊企業和機構的相互瞭解，擴大宣介，為中國遊客提供更多高質量的旅遊產品。



塞中兩國旅遊合作也呈現多元化趨勢。2019年，由浙江旅遊職業學院與塞爾維亞貝爾格萊德應用技術學院合辦的中塞旅遊學院成立，搭建了兩國旅遊文化合作的橋梁。今年5月，雙方合作設立的塞爾維亞魯班工坊正式揭牌，除提供以學歷教育為主的課程外，還將為塞方中餐館從業人員提供中式菜肴研發、製作和餐飲服務等職業培訓。



塞爾維亞國際政治與經濟研究所副所長伊沃娜·拉傑瓦茨認為，塞中兩國不斷深化旅遊合作，使兩國人員往來更加便利，為增進民心相通打下了良好基礎，塞中旅遊合作必將迎來更加廣闊的前景。