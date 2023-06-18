“茶和天下”·雅集展覽活動在蒙古拉開帷幕

李雁軍總領事致辭。（圖源：人民網） 中評社北京6月18日電／據人民日報報導，由中國駐扎門烏德總領事館、蒙古國東戈壁省政府共同主辦，烏蘭巴托中國文化中心承辦，為期20天的“茶和天下”·雅集展覽活動開幕式16日在東戈壁省賽音山達市拉開帷幕。中國駐扎門烏德總領事李雁軍、駐蒙使館參贊兼烏蘭巴托中國文化中心主任李峙、蒙古國東戈壁省副省長瑪爾塔女士及該省政府官員、市民近百人出席開幕式。



李雁軍在致辭中表示，“茶和天下”·雅集展覽活動旨在以茶為媒、以茶會友。十七世紀末興起的茶葉之路，一群來自中國和蒙古的商人帶著來自中國南方的茶葉穿越戈壁、草原和崇山峻嶺去往俄羅斯，在蒙古高原形成了一條繁忙的商路，賽音山達就位於茶葉之路的重要節點。今天，東戈壁省位於中國“一帶一路”倡議和中蒙俄經濟走廊的重要位置，是中蒙交流合作的前沿和示範。中蒙兩國以茶文化為橋梁，不斷深化兩國人民的友好感情。



瑪爾塔在致辭中表示，近年來，蒙中關係不斷深化，兩國人民和地方省份間的合作密切。東戈壁省與中國駐扎門烏德總領事館以及二連浩特、包頭、烏蘭察布、錫林郭勒等市在教育、衛生、貿易、投資等領域開展合作。中方為我省醫護人員提供短期培訓，為優秀學生提供獎學金，為低收入家庭的子女發放補貼等善舉已經成為一種傳統。今天的活動可以作為深化蒙中友好合作的很好例子。



李峙在致辭中表示，在全球“茶和天下”雅集活動框架下，上個月我們在烏蘭巴托市舉辦了兩場“茶和天下”雅集系列活動，受到首都烏蘭巴托市民的歡迎和喜愛。此次“茶和天下”·雅集茶文化展覽活動是該系列活動第一次走進蒙古國地方省份，目的是推動廣大東戈壁省人民進一步深入瞭解中國茶文化，瞭解茶葉故鄉的風土人情，讓更多的人知茶、愛茶，傳遞友情，共品茶香茶韵，共享美好生活，促進中蒙兩國民心相通。