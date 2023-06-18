安陽殷墟：持續揭示中華文明密碼

邵家棚遺址墓葬出土的銅禮器組合（資料照片）。（圖源：新華社） 中評社北京6月18日電／據新華社報導，“殷墟我向往已久，這次來是想更深地學習理解中華文明，古為今用，為更好建設中華民族現代文明提供借鑒。”走進河南安陽殷墟遺址大門，展板上習近平總書記的這段話，讓每一位前來參觀的遊客印象深刻。



2022年10月28日下午，習近平總書記來到河南省安陽市，考察位於安陽市西北郊洹河南北兩岸的殷墟遺址。



距今3300多年的殷墟，是我國歷史上第一個有文獻可考、為考古發掘所證實的商代晚期都城遺址。殷墟及所出土的甲骨文，使傳說中的商朝徹底得到證實，中國有文字記載的歷史往前推進了約1000年。



6月2日，習近平總書記在北京出席文化傳承發展座談會時強調，中國文化源遠流長，中華文明博大精深。衹有全面深入瞭解中華文明的歷史，才能更有效地推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，更有力地推進中國特色社會主義文化建設，建設中華民族現代文明。



近一個世紀來，考古工作者櫛風沐雨，對殷墟持續發掘研究，它也成為我國考古發掘次數最多、持續時間最長、揭露面積最大的古代都城遺址。在新的征程上，這座實證中華文明起源、形成、發展的關鍵遺址，仍將繼續揭示中華文明密碼、延續中華民族精神根脈。



殷墟作軸，揭示中華文明起源密碼



六月的中原大地驕陽似火，殷墟宮殿宗廟遺址裡游人如織。



氣勢恢宏的宮殿群、規模龐大的王陵區、高度發達的青銅器、系統成熟的甲骨文、分工明確的手工業體系……古老殷墟的“商王寶藏”，令遊客驚嘆於這份穿越了3000多年時光的厚重魅力。



1928年10月，考古學家董作賓在位於安陽市西北郊的小屯村揮出第一鏟，拉開了中國考古人科學發掘殷墟的序幕。在此之前，人們對商王朝的認知主要停留在《史記》中區區3000餘字的記載。

