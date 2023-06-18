台退將群聚迎黃埔建校百年　侯友宜爭取支持

侯友宜出席黃埔建校紀念活動。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月18日電（記者 張嘉文）明年是黃埔建校百年，台灣中央軍事院校校友總會和各軍系社團、各軍事院校校友會，今天上午在台北市政府前廣場，舉辦“黃埔建軍＼建校迎百年”啟幕式，中國國民黨2024參選人、新北市長侯友宜也出席和軍系搏感情，受現場熱烈歡迎。



從今年6月18日起到明年6月黃埔百年校慶日止，校友總會將陸續舉辦24項系列活動，涵蓋音樂、美術、體育、紀念光榮戰役及參與“國防部”全民“國防”營區開放、軍營巡禮等，配合軍事節慶日辦理，擴大紀念並緬懷國軍先烈的壯烈犧牲，誦揚革命志士之忠肝義膽，並期盼民眾藉由封塵的百年歷史記憶中，體會“戰爭的殘酷無情”以及“和平的珍貴無價”。



今天活動現場共超過千位黃埔校友出席，其中包括前“國防部長”伍世文、退役上將、“中央軍事院校校友總會”理事長彭進明、陳廷寵、夏瀛洲、費鴻波、戴伯特、陳鎮湘、季麟連和軍系的國民黨“立委”吳斯懷等都出席，象徵軍人最高榮譽的五星級上將齊聚一堂。



彭進明表示，在跨越99黃埔建軍建校即將邁向百年，且對岸也在爭取話語權之際，我們責無旁貸地舉辦盛大啟幕式，希能振奮軍魂，喚起國魂。今日黃埔，根留台灣，必能踵武前賢，薪火相傳，以黃埔軍魂，福佑中華。