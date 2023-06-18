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拜登在費城出席首場競選活動
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2023-06-18 10:33:03
中評社香港6月18日電／宣布競逐明年大選的美國總統拜登，在費城出席首場競選活動，他向工會成員發表演說，提到國會在兩黨支持下，通過1萬2千億美元基礎設施計劃，政府已經在全國啟動32000個基礎設施項目。
香港電台報導，工會組織主辦該場活動，其成員來自代表超過1250萬工人的60個工會，他們日前宣布支持拜登連任，是歷屆總統大選中最早表態的一次。拜登認為，這樣將會對選舉產生巨大影響。
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