拜登在費城出席首場競選活動

中評社香港6月18日電／宣布競逐明年大選的美國總統拜登，在費城出席首場競選活動，他向工會成員發表演說，提到國會在兩黨支持下，通過1萬2千億美元基礎設施計劃，政府已經在全國啟動32000個基礎設施項目。



香港電台報導，工會組織主辦該場活動，其成員來自代表超過1250萬工人的60個工會，他們日前宣布支持拜登連任，是歷屆總統大選中最早表態的一次。拜登認為，這樣將會對選舉產生巨大影響。