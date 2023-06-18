日本為何出現巨額貿易逆差

中評社香港6月18日電／日本持續的巨額貿易逆差引發關注。在截至今年3月底的2022財年，日本貿易逆差創下21.73萬億日元（1美元約合142日元）新高。最新數據顯示，5月日本貿易逆差額為1.37萬億日元，自2021年8月起連續22個月呈現逆差。曾經的“順差大國”究竟發生了什麼？



新華社報導，最直接原因是外部環境發生巨大改變。



首先，國際商品市場進入漲價周期。自2021年初開始，受多重因素影響，能源資源價格迅速上漲。在這一背景下，日本貿易順差隨著進口價格上揚不斷萎縮。至當年8月，進口額反超出口額，出現貿易逆差。去年2月烏克蘭危機爆發後，國際商品市場價格進一步飈升，日本貿易逆差急劇擴大。



第二，日本貨幣政策與世界主要央行反向，日元大幅貶值。一年多以來，美歐主要央行貨幣政策轉向緊縮，步入快速加息通道。而日本迫於國內經濟疲軟等原因無法跟隨加息，日元與美元等貨幣息差迅速擴大，持續大幅貶值。日元對美元匯率由去年年初的約115比1一路下跌，一度跌破150比1。進口價格飈升叠加日元急劇貶值，令日本月度貿易逆差屢創新高。



第三，巨額貿易逆差加劇日元貶值，成為日本難以改善貿易收支的原因之一。很多專家指出，由於巨額貿易逆差持續，市場上賣出日元買進美元的需求持續高企，已形成日元貶值—貿易逆差—日元貶值的惡性循環。



究其根本，日本貿易逆差還存在出口疲軟、依賴進口的結構性原因。



上世紀80年代“廣場協議”簽訂後，日元大幅升值，日本出口優勢下降，被迫開啟海外投資時代。其後泡沫經濟破滅、通縮長期持續、少子老齡化不斷加深等使日本經濟陷入長期低迷，留在日本國內的產業普遍缺乏創新與活力，很難誕生領先世界的優勢產品，難以推動出口實現飛躍式發展。



與此同時，日本進口依存度居高不下，能源、食品、原材料等嚴重依靠進口。



2011年日本大地震引發福島核電站事故後，日本國內核電紛紛停運，核電在日本年發電量中的占比從四分之一左右迅速下滑，至2014年降至零，令日本火電依存度居高不下。雖然日本政府提出，將於2030財年將包含燃氣、煤炭和石油燃料在內的火電依存度降至41%，同時把核電占比恢復至20%至22%。但由於遭到各方強烈反對，核電重啟進展緩慢。



此外，根據日本農林水產省數據，2021年日本以卡路裡計算的綜合食品自給率僅為38%。魚貝類、肉類、除大米之外的穀物、蔬菜水果及飼料大部分要靠進口。



在2022財年進口中，化石能源類進口額超過35萬億日元，食品進口額約為10萬億日元。有日本財務省官員表示，日本只是活著，維持基本生存，就要有約45萬億日元流向海外。



目前來看，隨著國際市場能源價格回落，日本貿易逆差呈現出逐漸縮小態勢。不過，媒體和機構普遍認為，日本貿易結構依賴國際市場的局面很難改變。由於海外需求低迷，短期內日本出口仍將承壓，貿易逆差預計還將持續一段時間。