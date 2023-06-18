李家超：破壞力量仍存在　不能掉以輕心

国家安全教育（导师培训）证书课程昨日举行第二期课程毕业礼，行政长官李家超与一众嘉宾及学员合照（图源：大公网） 中評社北京6月18日電／據大公報報導，國際公益法律服務協會（IPLSA）屬下機構國家安全教育中心舉辦國家安全教育（導師培訓）證書課程，昨日在珠海學院舉行第二期課程畢業典禮。



行政長官李家超致辭時表示，雖然香港社會整體已經回復穩定，但破壞的力量仍然存在，不同的“軟對抗”行為透過不同網絡、媒體、文化藝術等渠道，繼續發生和散播，挑撥矛盾。政府會通過不同渠道，推動國家安全及國民教育，加強市民對香港國安法和國家歷史的認識。



“香港特區是中華人民共和國不可分離的部分。”行政長官李家超在畢業典禮致辭時指出，維護國家主權、統一和領土完整是包括香港同胞在內全中國人民的共同義務。唯有國家安全，市民的生活及國家的發展才能獲得保障。他指，過去十多年來，香港出現危害國家安全的行為和活動，社會受到重創，市民惶恐終日。2020年，中央頒布實施香港國安法，完善特區選舉制度，落實“愛國者治港”原則，國家安全漏洞填補了，市民的人權和自由得到更堅實的保障，社會重拾安寧，香港實現由亂到治。



出席國安導師課程畢業禮



“香港現處於由治及興的關鍵時刻，由破壞時期轉變到建設時期，但聚焦拚發展、拚經濟的同時，絕不能掉以輕心，我們要善於透過現象看本質。”李家超說，雖然香港社會整體已回復穩定，但破壞力量仍然存在。不同的“軟對抗”行為，透過不同網絡、媒體、文化藝術等渠道繼續發生和散播，挑撥矛盾，甚至煽動香港人對中央及特區政府的仇恨。這些潛伏的力量，隨時會卷土重來，危害國家安全，破壞社會安寧。



他續說，香港國安法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，當中以“防範”先行，就是提醒我們要居安思危，防患於未然。因此，特區政府會通過不同渠道，在社會不同層面推動國民教育及國家安全教育，加強市民對香港國安法、國家歷史和發展、自身責任的認識和理解。



“推動國家安全教育不單是政府或個別部門的責任，而是整個香港社會的責任。”李家超期望學員發揮好課程所學到的知識，把維護國家安全概念宣揚給更多市民，特別是年輕人，使他們更深刻地領悟到作為香港這個共同家園的一分子，必須團結一致，建立大局觀，才能有效地維護國家安全，維護香港社會的整體利益，確保香港長期繁榮穩定。

