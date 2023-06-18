中聯辦舉辦“學習講堂”　謝春濤作輔導報告

（圖源：香港文匯報） 中評社北京6月18日電／據香港中聯辦官網消息，6月16日，中央政府駐港聯絡辦舉辦主題教育第六期“學習講堂”。中央黨校（國家行政學院）分管日常工作的副校（院）長謝春濤應邀作輔導報告。中央政府駐港聯絡辦處級以上領導幹部和有關機構負責人共180餘人參加。



謝春濤以《深入學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想》為題，從習近平新時代中國特色社會主義思想的時代背景、主要內容、歷史地位等方面作了全面深入的輔導。他指出，習近平新時代中國特色社會主義思想緊緊圍繞回答新時代堅持和發展什麼樣的中國特色社會主義、怎樣堅持和發展中國特色社會主義，建設什麼樣的社會主義現代化強國、怎樣建設社會主義現代化強國，建設什麼樣的長期執政的馬克思主義政黨、怎樣建設長期執政的馬克思主義政黨等重大時代課題，不斷深化對人類社會發展規律、社會主義建設規律、共產黨執政規律的認識。其內容涵蓋改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍等方方面面，是一個邏輯嚴密、內涵豐富、系統全面、博大精深的科學體系。黨的二十大報告明確指出，十九大、十九屆六中全會提出的“十個明確”“十四個堅持”“十三個方面成就”概括了這一思想的主要內容。既要全面系統地學習掌握這些主要內容，又要整體把握這一思想的科學體系，做到融會貫通。



謝春濤指出，習近平新時代中國特色社會主義思想為豐富發展馬克思主義作出了原創性貢獻，實現了馬克思主義中國化時代化新的飛躍，引領新時代黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革；為傳承發展中華民族優秀傳統文化作出了歷史性貢獻，推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，推動馬克思主義基本原理與中華優秀傳統文化相結合，賡續中華文脈達到新高度；為推動人類文明進步作出了世界性貢獻，為維護世界和平與促進共同發展提供了中國智慧、中國方案。他運用豐富的案例和詳實的數據，生動闡釋了在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下、在習近平新時代中國特色社會主義思想的科學指引下，新時代十年黨和國家事業發生的偉大變革，引導廣大黨員幹部更加深刻地認識到“兩個確立”的決定性意義，進一步增強了做到“兩個維護”的思想自覺和行動自覺。



中央政府駐港聯絡辦把辦好“學習講堂”作為主題教育理論學習的重要平台和隊伍建設的重要抓手，已先後舉辦六期。