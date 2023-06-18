美司法部：市警局系統性問題導致弗洛伊德之死

中評社香港6月18日電／美國司法部16日發布調查報告說，明尼蘇達州明尼阿波利斯市警察局長期存在過度使用武力、種族歧視等系統性問題，使得三年前黑人男子喬治·弗洛伊德遭白人警察跪壓頸部窒息死亡的悲劇成為可能。



新華社報導，美國司法部長加蘭16日在明尼阿波利斯市舉行的新聞發布會上說，當地警方“例行公事地”過度使用武力，包括不當使用致命武力和不合理使用電擊槍，而且經常是在沒必要使用武力的情況下。加蘭說，調查發現的系統性問題長期存在且得不到解決，“讓喬治·弗洛伊德的遭遇成為可能”。



司法部報告調查了明尼阿波利斯市警察局2016年1月至2022年8月間發生的19起警察開槍事件，認定警察有時在沒有確認本人或他人是否面臨迫切威脅的情況下就匆忙開槍。



此外，明尼阿波利斯市警方頻繁使用可能致命的鎖喉動作。根據報告，2016年1月1日至2022年8月16日，該局警察198次使用弗洛伊德遭受的“跪頸”式鎖喉，其中44次所涉案情並不要求逮捕嫌疑人。甚至在弗洛伊德死後，該市警方下令禁止這種鎖喉動作後，一些警察仍在繼續使用。



報告還指出，明尼阿波利斯市警方在執法時歧視黑人、土著居民及精神病患者。



2020年5月25日，弗洛伊德在明尼阿波利斯市被逮捕時遭白人警察跪壓頸部超過9分鐘後死亡。弗洛伊德之死曾在全美各地引發長時間、大規模反警察暴力執法和抗議種族歧視的示威活動。

