侯友宜：昨有和韓國瑜通電話祝賀生日聊近況

侯友宜表示，昨天有和韓國瑜通上電話，聊聊近況。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024參選人、新北市長侯友宜今天表示，昨天是前高雄市長韓國瑜的生日，他有跟韓通電話，祝福生日快樂，也聊到很多好朋友都非常關心兩人的近況。



6月17日是韓國瑜的生日，今年66歲的他，昨在臉書PO出自己和蛋糕的合照“謝謝所有好朋友的生日祝福！祝福大家身體健康事事順心！”侯友宜今天上午出席“黃埔建軍/建校迎百年”系列慶祝活動啟幕式，受訪時也證實昨天有打電話給韓國瑜，透露兩人談了哪些內容。



侯友宜說，昨天跟韓國瑜確實有通話，聊聊很多好朋友都非常關心我們兩個的近況，同時剛好是他的生日，也祝福他生日快樂！



另外根據TVBS最新民調，台灣民眾黨主席柯文哲支持度衝上第一，領先侯友宜達10個百分點以上，侯友宜對此表示，對於民調都給予尊重跟參考，會堅定自己的選舉節奏跟步調。



19日侯友宜將前往台大與學生座談演講，由於他在政大與學生座談時被認為問A答B，這次的準備狀況？



侯友宜說，對學生座談會自己相當重視，學生很多問題會直接面對尤其學生最關心青年議題，他希望給學生清楚說明跟報告，讓台灣未來有青年朋友參與，讓“國家”會更好。



侯友宜強調，這段時間也謝謝同學，讓自己很多機會跟他們在一起，讓他們多瞭解也多認識如何面對“國家”未來挑戰未來一起走。