侯友宜：兩岸用平等、尊嚴、友善建構互信

侯友宜強調，以平等、尊嚴和友善方式，促進兩岸對話交流，建構互信基石。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月18日電（記者 張嘉文）針對大陸全國政協主席王滬寧17日宣布，福建將建設“兩岸融合發展示範區”一事，中國國民黨2024大選參選人、新北市長侯友宜今天回應說，以平等、尊嚴和友善方式，促進兩岸對話交流，建構互信基石，帶動兩岸和平發展。



王滬寧昨表示，大陸中央制定《關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，福建將建設“兩岸融合發展示範區”，作為台胞台企登陸的第一家園效應，將更加顯現。陸委會則以反對立場回應說，大陸宣傳不符台灣民意期待，矮化台灣政治，毫無意義也徒勞無功。



侯友宜今天上午出席“黃埔建軍／建校迎百年”系列慶祝活動啟幕式，他對此回應說，以平等、尊嚴和友善方式，促進兩岸對話交流，建構互信基石，帶動兩岸和平發展。



另外針對新北幼兒園喂藥案風波持續延燒，侯友宜說，這段時間，從新北市的幼兒園喂藥事件開始，有心人士就不斷抹黑造謠，一開始就說新北吃案，但過程中因為要經過科學專業驗證，需要一點時間，沒有辦法快速，但他要讓家長們安心，也要拜托司法單位，能快速將檢驗結果對外公布。



侯友宜也說，他拜托“中央”的“衛福部”，將管制藥品全台部分一一釐清，到底管制藥物從何而來，他深深拜托，快速釐清，已經一個月了，希望能安家長心，保衛孩童健康不能等待。