侯友宜：秉持黃埔精神　不怕死不怕難

侯友宜承諾為軍公教討回公道。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024參選人、新北市長侯友宜今天參加“黃埔建軍建校迎百年”啟幕式，和軍系搏感情爭取支持，他強調，軍警消公教職人員是“國家”發展最重要的基石，然而這樣的犧牲，卻被民進黨政府污名化是米蟲，這讓人無法忍受，未來只要他當選，一定會為所有不公不義討回公道，撥亂反正，而這一席話也讓現場掌聲不斷。



明年是黃埔建校百年，台灣“中央軍事院校校友總會”和各軍系社團、各軍事院校校友會，今天上午在台北市政府前廣場，舉辦“黃埔建軍＼建校迎百年”啟幕式。現場共超過千位黃埔校友出席，其中包括前“國防部長”伍世文、退役上將、“中央軍事院校校友總會”理事長彭進明、陳廷寵、夏瀛洲、費鴻波、戴伯特、陳鎮湘、季麟連和軍系的國民黨“立委”吳斯懷等都出席，象徵軍人最高榮譽的五星級上將齊聚一堂。



活動特別邀請侯友宜出席，他到現場時受到熱烈歡迎。侯友宜指出，民進黨政府編了8400億前瞻基礎建設計劃、8400億的防疫預算、2500億新南向預算，民眾不僅看不到錢用到哪裡，現在政府還告訴大家，軍公教的退撫基金不夠、污名化軍公教過去所做的奉獻與努力，傷害所有軍公教的尊嚴。



侯友宜表示，這幾年看到民進黨政府在執政過程中，告訴民眾，軍公教是米蟲、製造對立衝突，撕裂台灣的團結，在這個通貨膨脹、物價上漲的時代，這些過去為了“國家”犧牲奉獻的夥伴，在晚年無法受到完善的照顧，這樣的執政者，是所有軍公警消教人員無法忍受的，如果他當選將為大家討回公道，撥亂反正。



侯友宜提到，他從基層員警出身，警校大門寫著“親愛精誠”，因此與陸軍官校及黃埔校友們都系出同門，而黃埔精神的時代意義，就是維護“中華民國憲法”、守護“中華民國”領土並維護世界和平。



侯友宜也承諾，未來當選，會在“國家安全”的前提下，與所有人一起繁榮經濟，在兩岸和平的前提下，維持兩岸穩定交流，面對所有困難與挑戰，團結人民，他也會秉持黃埔精神，愛“國家”、愛人民、不怕死、不怕難，讓“中華民國”永續繁榮，堅定向前走。