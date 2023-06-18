普京說俄方從不拒絕談判　澤連斯基要求俄撤軍

中評社北京6月18日電／新華社報導：俄羅斯總統普京17日在會見非洲國家代表團時說，俄方從不拒絕談判。烏克蘭總統澤連斯基日前在基輔會見到訪的非洲國家代表團時說，衹有俄從烏全境撤軍，俄烏衝突才會停止。



——由南非總統拉馬福薩以及科摩羅、贊比亞、塞內加爾、埃及等國領導人或特使組成的非洲國家代表團17日到訪俄羅斯聖彼得堡，並會見俄總統普京。非洲聯盟輪值主席國科摩羅總統阿扎利說，俄烏衝突不僅影響俄烏雙方，還影響包括非洲在內的全世界。拉馬福薩說，非洲代表團提出的有關俄烏衝突的十點立場包括必須通過談判和外交手段結束戰爭、俄烏雙方將衝突降級、構建涵蓋所有國家的安全保障等內容。普京說，俄羅斯願與所有希望基於正義原則建立和平並兼顧各方合法利益的人進行建設性對話，俄方從不拒絕談判，但烏方宣佈不會進行任何談判。



——在訪問俄羅斯之前，非洲國家代表團訪問了烏克蘭。據烏克蘭總統網站16日報導，代表團會見了澤連斯基。雙方圍繞結束俄烏衝突、確保全球糧食安全等問題進行了商談。澤連斯基說，烏克蘭和整個世界既不需要“凍結的衝突”，也不需要“緩慢燃燒的戰爭”，而是需要真正的和平。衹有俄羅斯從烏克蘭全境撤軍，才能停止衝突。



——俄總統發言人佩斯科夫17日說，普京對非洲代表團提出的倡議表示有興趣予以考慮。俄方特別軍事行動所設定的讓烏克蘭“去軍事化”的目標事實上已基本達成，現在烏方越來越少地使用自己的武器，而更多地使用西方國家提供的武器。北約正越來越多地直接和間接捲入並干預俄烏衝突，正成為衝突一方，導致歐洲局勢變得更加緊張和不可預測，這迫使俄方採取更果斷措施確保自身安全。



——俄國防部17日通報說，俄軍16日使用海基和空基遠程精確武器對烏軍一個決策中心進行集中打擊，設定的目標被摧毀。俄國防部網站當天還發佈消息說，俄國防部長紹伊古視察了鄂木斯克州的武器庫，他要求有關企業擴大坦克和重型噴火系統的生產以滿足特別軍事行動的需要。

