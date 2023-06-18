研究：雄性知更鳥擅用美食“寵妻”

中評社香港6月18日電／最新發表在《新西蘭動物學雜誌》的一項研究表明，雄性北島知更鳥會為“家庭”關係穩固與雌性伴侶分享更多食物，還會根據伴侶的營養需要提供不同“食譜”，這是雄鳥表達愛和獲取雌鳥“芳心”的方式。



新華社報導，惠靈頓維多利亞大學研究人員、該論文作者埃拉·麥卡勒姆多年觀測、記錄並研究惠靈頓齊蘭迪亞自然保護區中的北島知更鳥。儘管成鳥衹有麻雀大小，但在該保護區中孵育的每一隻知更鳥都帶有腳環以便記錄觀測。



麥卡勒姆介紹，由於雌鳥在築巢、產卵和育雛期間消耗更多能量，雄性知更鳥會因此與伴侶分享更多食物。在繁殖季節內，雄性知更鳥都會表現出明顯的餵養配偶行為：當雌鳥鳴叫或乞食時，雄性知更鳥會為伴侶分配更多食物；更神奇的是，它們會根據雌鳥的需要和喜好來改變食譜，且這種餵養配偶行為在固定的配對關係中更加明顯。



麥卡勒姆表示，雄鳥對雌鳥的這種餵食行為可能在營養上有利於雌性，能鞏固雙方的配對關係，並傳遞雄鳥作為優質生殖伴侶的信號。



據新西蘭環保局介紹，新西蘭知更鳥分北島知更鳥、南島知更鳥等多個品種。這種小鳥經常在樹林中靜悄悄跟著人類，停留在離人很近的地方。這是因為人類走動會震動地面的落葉而驚動躲藏的昆蟲，從而更有利於知更鳥捕食。

