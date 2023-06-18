滬台交流青年群體踴躍參加

中評社香港6月18日電／“上海是座海納百川的大都會，在這裡工作生活的兩年時間里，我充分感受到日新月異的變化。”台青陳意涵說，希望通過“樂行”，更深切地體驗這座城市的厚重歷史與現代化發展成就。



新華社報導，2023“台灣青年 樂行申城”看上海活動17日正式啟動。此次活動由上海市海峽兩岸交流促進會指導、上海市台胞台屬交流促進中心主辦。包括陳意涵在內，近50位台灣青年成為“首發團”成員。



“打卡”時尚地標洛克·外灘源，感受懷舊與現代交織的氛圍；遊覽久負盛名的老城隍廟，體驗古色古香裡的民俗文化；走進孫中山故居紀念館，重溫偉人的諄諄教誨；登上東方明珠廣播電視塔，俯瞰這座充滿活力的現代都市。精心安排的線路讓陳意涵和團員們直呼收穫滿滿。



主辦方表示，作為一項公益活動，“樂行申城”未來還將安排更豐富多元的線路，幫助更多台灣青年走進上海、融入上海、紮根上海。



進入2023年以來，伴隨生產生活逐漸步入正軌，滬台線下交流也開始回暖。形形色色的交流活動中，青年群體成為“主角”。



作為上海閔行區首屆台灣月系列活動的重頭戲之一，“‘騎’樂無窮 ‘青’情逐夢”兩岸青年騎行活動6月9日在閔行區馬橋鎮舉行。

騎行活動分為三站，分別以“逐夢鄉路”“遇見鄉味”“播種鄉情”為主題。



在馬橋人工智能創新試驗區與智能機器人互動，在民主村參觀農耕文化館，品嘗親手製作的馬橋和台灣特色美食，在韓湘水博園探尋馬橋的人文生態魅力。兩岸青年在騎行中體驗地道的上海鄉土文化，也感受到了現代鄉村濃濃的“科技範”。



從首度啟動的“山河美——兩岸青少年詩詞大會”系列活動，到已舉辦七屆的“We愛兩岸青年短片大賽”，再到一年一度、已為眾多兩岸青年圓夢的“上海海峽兩岸青年創業大賽”……上海今年已多次舉行兩岸青年交流活動。



上海市人民政府台灣事務辦公室相關負責人表示，上海將努力搭建更多兩岸青年交流平台，幫助台灣青年瞭解上海、融入上海，共享上海改革發展成果，攜手推進滬台兩地融合發展不斷走深走實，共創兩岸美好的未來。