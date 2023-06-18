商貿物流業助推中國消費潛力持續釋放

中評社香港6月18日電／6月16日至21日，第40屆中國·廊坊國際經濟貿易洽談會在河北省廊坊市舉辦，吸引了眾多國內外商貿物流頭部企業和專家學者參會。



洽談會期間，商務部發佈《中國商貿物流年度發展報告（2022年）》顯示，2022年全國社會物流總額實現347.6萬億元，按可比價格計算，同比增長3.4%。社會物流總費用17.8萬億元，同比增長4.4%。



此前，國家郵政局監測數據顯示，截至5月31日，今年中國快遞業務量已達500億件，比去年達到這一目標提前27天。中國物流與採購聯合會數據顯示，今年前4個月，重點物流企業業務收入同比增長近20%。



新華社報導，業內人士分析認為，商貿物流業強勁增長和發展韌性，也體現了今年以來中國消費市場需求加快釋放、經濟發展充滿活力的態勢。



在位於廊坊市永清縣的圓通速遞北方總部基地，43個卸貨口同時開啟，多套矩陣擺輪、交叉帶等自動化設備全速運轉，單件快遞從分揀到裝車最快僅需10分鐘。



圓通速遞華北大區總經理吳益林說，永清距離北京南四環50分鐘車程，與北京大興國際機場直線距離20公里左右。這裡每年的業務量以20%左右的速度增長。



今年以來，中國消費潛力逐步釋放。國家統計局日前發佈數據顯示，1至5月份，社會消費品零售總額同比增長9.3%，比1至4月份加快0.8個百分點，其中5月份同比增長12.7%；一季度，最終消費支出增長對經濟增長的貢獻率達66.6%。



中國物流與採購聯合會副會長蔡進說，消費需求對經濟拉動作用的基礎越來越牢固，業務總量指數、庫存周轉次數指數、設備利用率指數、業務活動預期指數等關鍵指數均位於擴張區間。