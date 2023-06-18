三峽船閘通航20年累計貨運量達19.1億噸

中評社香港6月18日電／記者今天（18日）從交通運輸部長江三峽通航管理局獲悉，自2003年6月18日正式向社會船舶開放通航以來，20年間，三峽船閘累計運行超19.3萬閘次，通過船舶99.3萬餘艘次、旅客1223.9萬餘人次，過閘貨運量達19.1億噸，持續助力長江黃金水道發揮“黃金效益”。



新華社報導，三峽船閘是世界上連續級數最多、總水頭和級間輸水水頭最高、技術最複雜的內河船閘。作為三峽工程通航建築物的重要組成部分，三峽船閘是名副其實的大國重器和長江大動脈上的咽喉要津，于2003年6月18日8時30分正式向社會船舶開放通航。



據介紹，自三峽工程通航即三峽船閘運行以來，長江通航條件得以大幅提升，重慶以下600多公里的川江水深大大提高，三峽壩址至重慶之間的109處灘險、34處單行控制河段、12處需絞灘通行的航段得以消除，船舶噸位從1000噸級提高到5000噸級，全線全年實現晝夜通航。同時，船舶單位馬力拖帶能力提升約3倍，平均能耗為原來的三分之一。水路運輸能耗低、污染小、運距遠、運能大、運價低等優勢充分發揮。



近年來，三峽船閘過閘貨運量呈現穩步增長態勢。2011年，三峽船閘年度過閘貨運量首次突破億噸大關，提前19年達到設計通過能力。2022年，三峽船閘共運行1.04萬閘次，通過船舶4.06萬艘次，累計貨運量突破1.56億噸，創歷史新高。

