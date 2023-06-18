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陳茂波明天訪問深圳　將與市領導會面
http://www.CRNTT.com   2023-06-18 17:35:31


　　中評社香港6月18日電／香港財政司司長陳茂波將於明日訪問深圳，同日傍晚返港。

　　據香港電台報導，陳茂波在深圳期間，會與深圳市領導會面，交流討論兩地在金融、創科、商貿、基礎建設等方面的合作。陳茂波還會到訪當地的創科企業。 

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