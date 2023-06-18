貝萊德申請推出比特幣ETF　投資者質疑

中評社香港6月18日電／在美國監管機搆加大對加密貨幣行業打擊力度之際，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）上周四（15日）向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，尋求推出一款比特幣交易所買賣基金（ETF），引起市場揣測。華爾街資深投資者、加密貨幣批評者Peter Schiff發文暗示，貝萊德的申請是別有用心，質疑為了引發比特幣上漲並從中獲利。



據星島日報報導，貝萊德宣佈提交有關申請後，比特幣從在近三個月的低點2.48萬美元，連日反彈高見2.67萬美元，3日累計升幅逾7%。



Peter Schiff周六表示，貝萊德在明知其他機構之前的申請都已被拒絕的情況下仍提出申請，有可能是貝萊德在比特幣下跌時買入，因為他們知道這一消息將推高比特幣的價格。這將使該公司能夠以高價出售他們的比特幣，從而獲得高額利潤。不過，Peter Schiff的帖文未有提及任何支持其說法的證據。



貝萊德新推出的ETF名為iShares Bitcoin Trust，其資產主要包括Coinbase持有的比特幣，Coinbase將作為該信托的托管人。貝萊德表示，這個ETF產品便利投資者參與比特幣交易。不過，Coinbase及另一加密貨幣平台幣安，近期已接連遭SEC提起訴訟。



