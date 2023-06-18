菲律賓客輪航行中起火　全船人獲救

中評社香港6月18日電／菲律賓一艘載有至少120人的客輪在航行期間起火，全船人獲救。



當地傳媒及外電報導，菲律賓海岸警衛隊表示，該艘“MV 希望之星號”客輪周日凌晨4時30分左右航行期間在海上起火。



星島日報援引報導，從海岸警衛隊公布的照片顯示，起火的客輪冒出大量濃煙，火勢集中在船尾位置，海岸衛隊派出2艘船灌救，附近漁船和客輪亦有協助救援，大火在焚燒5小時後救熄。 救援人員從船上救下65名乘客和55名船員。