朱立倫：侯友宜需要重新整隊　換侯絕無可能

中評社台北6月18日電／今有民調指出，民眾黨“總統”參選人柯文哲的支持度衝上第一，國民黨“總統”參選人侯友宜位在第三。國民黨主席朱立倫表示，現在還是球賽的第一節、第一局，整個團隊需要調整腳步，並加入新的優秀人才，重新整隊出發就能獲得更多民眾支持，他也強調，絕對沒有“換侯”的可能，這是自毀長城的行為，絕不可能這樣做。



中時新聞網報導，朱立倫針對侯友宜民調表示，最近的確遇到一些問題與困難，新北市幼兒園餵藥事件要盡快釐清，讓社會大眾知道有些是造謠者製造的恐慌，除了要盡快消弭，整個團隊也要調整腳步，需要新的優秀人才來加入，“重新整隊出發一定會獲得更多民眾支持”。



至於是否有可能換侯？朱立倫斬釘截鐵地說“絕無可能”，並強調這些都是“造謠者”所言，絕對不要有這些造謠者，而且這些造謠者是跟著綠營最愛的編劇，來編“綠色劇本”，這一定是“自毀長城”，國民黨絕不可能這樣做，一定是團結所有的力量，重新調整腳步，不如多一些造浪者，一起團結勝選。



朱立倫強調，這場選戰若以球賽來比喻，現在還是第一節、第一局，當然知道一開始打不好，一定要調整腳步，就像中華隊，常常在最後一刻團結勝出，而去年5、6月提名完之後，也在桃園、台北、基隆遇到一些困難，但是黨內都有堅定的信念，因此最後都能團結勝選。



至於在野大聯盟是否能爭取合作，朱立倫說，在野力量能夠團結，監督、下架執政黨，是大家要共同努力的，何況國民黨跟民眾黨之間還有很多共同的理念，也有非常多合作的空間，一定會持續努力來團結合作，當然過程中黨內自己強還是最重要，自己要把腳步調整好、把隊伍整理好。



另外，針對中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧宣布，福建將建設“兩岸融合發展示範區”一事，朱立倫說，今天看到美國國務卿布林肯到訪陸，國民黨副主席夏立言同樣帶團到廈門參加海峽論壇，民進黨自己沒辦法，就不斷的要阻撓任何的對話交流。



朱立倫表示，相信美方是非常積極肯定各政黨能與對岸對話交流，唯有這樣才能創造和平的環境，民進黨一定要讓兩岸兵戎相見嗎？一定要對抗、交惡嗎，這就是民進黨不斷的非常矛盾、兩面的政治手法，我們應該要相信國民黨透過對話交流，來創造和平的環境。