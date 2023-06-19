社評：中國防沙治沙成就舉世矚目

中評社香港6月19日電（評論員 陳鴻斌）今年6月17日是第29個世界防治荒漠化與乾旱日。今年中國的主題為：勇擔使命 不畏艱辛 久久為功 努力創造新時代中國防沙治沙新奇跡。



此前6月5日至6日，習近平總書記在內蒙古自治區巴彥淖爾市考察，主持召開加強荒漠化綜合防治和推進“三北”等重點生態工程建設座談會並發表重要講話。習近平總書記強調，加強荒漠化綜合防治，深入推進“三北”等重點生態工程建設，事關我國生態安全、事關強國建設、事關中華民族永續發展，是一項功在當代、利在千秋的崇高事業。



中共十八大以來，中國防沙治沙工作取得舉世矚目的巨大成就，荒漠化和土地沙化實現“雙縮減”，風沙危害和水土流失得到有效抑制。截至2022年底，累計完成防沙治沙任務3.05億畝，封禁保護總面積達2707.65萬畝，建立全國防沙治沙綜合示範區41個、國家沙漠公園99個，在中國北方風沙線上築起一道喬灌草科學配置的綠色生態屏障。



中國是世界上荒漠化面積最大、受影響人口最多、風沙危害最重的國家之一。然而，改革開放40多年來，中國持續推進荒漠化治理，相繼實施了退耕還林還草、三北防護林體系建設、京津風沙源治理等重點生態工程，多管齊下、綜合治理，對沙化重點地區和薄弱環節進行集中治理，打造了一系列亮麗的中國“綠色名片”。



一組組亮眼的數據背後是巨變：中共十八大以來，中國累計完成防沙治沙任務2.82億畝，封禁保護沙化土地2658萬畝。十年間，中國沙化土地面積減少6490多萬畝，沙區生態環境得到明顯改善。截至2019年，中國重度荒漠化土地、極重度荒漠化土地與2014年相比分別減少19297平方公里、32587平方公里。



第六次全國荒漠化和沙化調查結果表明，中國首次實現所有調查省份荒漠化和沙化土地“雙逆轉”，面積持續“雙縮減”，程度持續“雙減輕”，沙漠、沙地植被蓋度和固碳能力持續“雙提高”，沙區生態狀況呈現“整體好轉、改善加速”態勢，荒漠生態系統呈現“功能增強、穩中向好”態勢。



過去20年，京津風沙源治理工程累計完成營造林945.9萬公頃，工程固沙6.6萬公頃，草地治理979.7萬公頃，森林覆蓋率由10.59%增加到18.67%，林草綜合植被蓋度由39.8%提高到45.5%。

