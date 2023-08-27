王滬寧：助力港澳青年更好融入國家發展大局

王滬寧主持全國政協會議（來源：新華社） 中評社北京8月27日電／據人民政協報報導，十四屆全國政協第九次雙周協商座談會25日在京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持會議。他表示，中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央高度重視港澳工作，習近平總書記對“一國兩制”和港澳工作提出一系列原創性的新理念新思想新戰略，標誌著中國共產黨對“一國兩制”實踐規律的認識和把握達到新高度。要發揮人民政協優勢，助力港澳青年更好融入國家發展大局。



抓住歷史機遇 更好報效國家



王滬寧表示，要深入學習領會習近平總書記關於港澳工作的重要論述，確保履職正確方向，增強建言獻策的針對性和思想引領的實效性。要加強思想政治引領，與時俱進搭建新的平台載體，完善工作機制，引導港澳青少年深刻認識國家發展成就、大政方針，增強國家意識和愛國精神。要深入開展調查研究，積極議政建言，助力港澳青年抓住歷史機遇，更好報效國家、服務港澳、實現個人發展。要立足實際和本職崗位，為港澳青年成長成才提供更有實效性、更具精準化的服務和幫助。



全國政協委員劉賜貴、屠海鳴、何超瓊、張宗真、林克慶、譚錦球、吳志良、徐西鵬、張佐姣、李文俊、孫煜發言。大家認為，要強化規劃引導和統籌協調，突出效果導向，促進港澳青年融入國家發展大局各項政策落實落地。要立足港澳青年需求組織開展與內地交流交往，多做思想引領、凝聚共識工作，引導港澳青年深入瞭解祖國的歷史文化和現實國情，厚植家國情懷，增進國家歸屬感。要發揮粵港澳大灣區帶動作用，搭建港澳青年融入國家發展大局的橋梁，為港澳青年在內地就業創業提供便利。要發揮社團積極作用，支持內地高校招收培養港澳學生，不斷壯大愛國愛港愛澳力量。



全國政協副主席胡春華、周強、何厚鏵、蘇輝、陳武、咸輝、王東峰出席會議。中央港澳工作辦公室負責同志介紹有關情況，教育部、人力資源社會保障部、共青團中央負責同志參與協商交流。