金磚擴員後如何實現高質量發展？

中評社北京8月27日電／金磚擴員了！當地時間24日上午，金磚國家領導人第十五次會晤在南非約翰內斯堡召開特別記者會，宣布邀請沙特、埃及、阿聯酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亞正式成為金磚大家庭成員。



這是一次歷史性擴員，也是本次金磚峰會取得的最重要成果之一，體現了金磚國家同發展中國家團結合作的決心。相關專家接受《國際銳評》採訪時指出，這6個金磚新成員有各自的產業優勢，經濟互補性很強，將使金磚國家在製造、糧食、能源、服務等方面的產業結構更加完整，充分盤活金磚合作潛力。



金磚擴員，從設想萌生到變成現實，中方發揮了重要的引領力。在2017年廈門金磚峰會上，中方創新性提出“金磚+”合作模式。在2022年北京金磚峰會上，中方明確提出應該推進金磚擴員進程。許多新興市場和發展中國家都很踴躍，20多個國家提出了加入申請。如今，金磚擴員邁出歷史性步伐，既印證了金磚合作機制的吸引力，也反映出新興市場和發展中國家對開展合作的期盼。



在本次約翰內斯堡峰會上，中國國家主席習近平強調金磚國家要深化經貿、財金合作，助力經濟發展；拓展政治安全合作，維護和平安寧；加強人文交流，促進文明互鑒；堅持公平正義，完善全球治理。這四點主張有助於金磚國家加強合作，推進高質量夥伴關係，推動全球治理變革朝著更加公正合理的方向發展。南非前資深外交官格特•格羅布勒表示，期待中國繼續發揮引領作用，推動金磚國家共同應對挑戰、共謀和平發展。



當前，世界進入新的動蕩變革期，不確定、不穩定、難預料因素增多。作為新興市場代表，金磚國家打造“高質量夥伴關係”，意味著之間的合作是高質量的，既能應對當下全球經濟復甦動能減弱等挑戰，又要契合時代與科技發展潮流、占據發展的主動。怎麼做到這一點？中方給出了具體方案。



如今，數字經濟、綠色發展成為全球經濟增長的新動能。中國社會科學院金融研究所等單位5月聯合發布的《全球數字經濟發展指數報告》顯示，這一指數的平均分從2013年的45.33上升至2021年的57.01，增長幅度達26%。本次峰會上，中方強調聚焦務實合作，特別是數字經濟、綠色發展、供應鏈等領域，促進經貿和財金領域往來與交流，為金磚經濟合作指明方向。



中方還提出將設立“中國-金磚國家新時代科創孵化園”、探索建立“金磚國家全球遙感衛星數據與應用合作平台”等舉措，著眼於以科技創新促進金磚合作，推動金磚高質量實現共同發展。



政治安全合作是另一個重要方面。安全是發展的前提。但是現在，冷戰思維陰魂不散，地緣政治形勢嚴峻，美西方一些國家“拉幫結派”挑動對抗，讓人們產生嚴重不安全感。“在涉及彼此核心利益問題上相互支持”“就重大國際和地區問題加強協調”“給熱點問題降溫去火” ……中方關於拓展金磚政治安全合作的主張，反映了世界上愛好和平的人們共同心聲，有利於金磚堅持和平發展的大方向，為維護世界和平貢獻自己的力量。



與此同時，金磚的高質量合作，還體現在提升發展中國家話語權上。 “要充分發揮新開發銀行的作用，推動國際金融貨幣體系改革，提升發展中國家的代表性和發言權。”這是中方一貫立場。截至目前，新開發銀行貸款額達到350億美元，批准了成員國近百個項目，在西方主導的世界金融體系之外提供了新選擇。未來，更好發揮新開發銀行作用，對於促進更加平衡和包容的國際金融新秩序、踐行真正的多邊主義具有戰略意義。歐洲《現代外交》網站發表文章指出，金磚國家的崛起代表著一種新的世界秩序，在金磚國家引領下，“全球南方”正加速崛起。



非洲有句諺語，“一根原木蓋不起一幢房屋。”開放包容、合作共贏是“金磚精神”的內涵，也是金磚合作機制行穩致遠的密碼。以擴員為新起點，金磚國家合作邁向高質量發展，這也會進一步壯大世界和平和發展的力量。正如習近平主席24日在“金磚+”領導人對話會上所說，不讓任何一個國家在世界現代化進程中掉隊！



來源:央視新聞客戶端

