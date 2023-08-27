韓國在野黨和市民團體集會抗議核污染水排海

8月24日，韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明（前排左二）與議員在首爾國會舉行的緊急會議上手舉標語，抗議日本核污染水排海。（來源：新華社） 中評社北京8月27日電／據新華社報導，包括韓國最大在野黨共同民主黨在內的多個在野黨和市民團體26日下午在首爾市中心舉行大規模集會，強烈敦促日本政府撤銷福島核污染水排海決定，並要求尹錫悅政府採取措施阻止福島核污染水排海。



數以千計的韓國民眾參加了集會，他們高舉“撤銷福島核污染水排海”“譴責尹錫悅政權”等標語，齊聲呼喊“日本應在本國保管核污染水”“譴責為日本代言的尹錫悅政府”等口號。



共同民主黨黨首李在明在集會上發表講話說：“日本越過了不可逾越的界限，（核污染水排海）是對人類的挑釁，是向太平洋沿岸國家宣戰。”“過去日本曾為了自身利益，用刀槍實施侵略和殺戮，如今再次試圖在太平洋犯下破壞環境的罪行。”



李在明要求日本政府立即停止向海洋排放危害全人類健康和安全的核污染水，並就核污染水排海向韓國道歉。他還敦促尹錫悅政府不要做日本的“代言人”，充分履行保護國民生命安全的職責，阻止日本毫無道義的核污染水排海行為。



韓國全國漁民會總聯盟副會長金永福表示，政府應該立即採取措施，全面禁止進口日本水產品，讓韓國國民能夠安心食用韓國水產品。



當日傍晚，韓國釜山火車站廣場前還舉行了“阻止福島核污染水排海釜山市民大會”，數百名釜山市民參加集會，要求尹錫悅政府採取措施阻止日本向海洋排放核污染水。