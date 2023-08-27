耿爽：對話談判是半島走出困境的唯一途徑

中評社北京8月27日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽25日表示，半島問題不是簡單的核導問題，其本質是冷戰遺留的政治安全問題，核心在於互信缺失、和平機制缺失，關鍵在於到底要和平還是要戰爭。推動半島走出安全困境，對話談判是唯一正確途徑。



耿爽在安理會朝核問題公開會上表示，一段時間以來，朝鮮半島緊張局勢持續加劇。朝鮮方面多次進行發射活動，美國等有關方面持續進行軍事活動。這種局面令人擔憂，是中方不願意看到的。雖然有關國家習慣於將所有責任推給朝方，但必須指出的是，近期朝方發射活動均與有關國家軍事活動密切相關。朝方今年初曾一度保持克制，並一再發出停止敵對行動的呼籲，卻未得到認真對待。講這些不是要將形勢惡化完全歸咎某一方，而是希望各方能理性平衡地看待問題。面對本輪半島緊張局勢，各方都應反思。



耿爽強調，半島問題的最終解決，有賴於大國良性互動和良好的地區環境。回顧半島問題的歷史經緯不難發現，衹有地區主要大國保持總體穩定的合作關係，圍繞半島問題的外交努力才能取得成效。近年來，個別國家在半島問題上借題發揮，刻意製造緊張，把半島納入“印太戰略”，拉緊同盟夥伴關係，大幅增加地區軍事存在，嚴重損害半島及周邊國家戰略安全利益。這種作法充斥冷戰思維，挑動陣營對抗，破壞各方互信，完全服務於一己地緣私利，與維護半島和平穩定、推進半島無核化的目標背道而馳。



耿爽說，安理會應為緩和緊張、推動政治解決發揮建設性作用。有關國家真正應該做的，不是利用安理會平台進一步激化矛盾、升級事態，而是拿出實際行動和具體方案，回應朝方合理關切，為重啟對話付出努力和創造條件。中方願繼續同有關各方保持密切溝通，為推進半島問題政治解決作出建設性努力。