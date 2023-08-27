耿爽：朝鮮半島問題核心在於互信缺失缺失

中評社北京8月27日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽25日在安理會朝核問題公開會上表示，朝鮮半島問題不是簡單的核導問題，其本質是冷戰遺留的政治安全問題，核心在於互信缺失、和平機制缺失，關鍵在於到底要和平還是要戰爭。



耿爽發言說，長期以來，美國始終未改變對朝鮮的敵視政策，持續對朝鮮施壓，使朝鮮不安全感日益上升。就在上個月，美國的戰略核潛艇在時隔40多年後又出現在朝鮮半島。就在上個星期，美方作為安理會輪值主席執意安排安理會審議朝鮮人權局勢。就在這幾天，美國等還在如火如荼地開展“乙支自由護盾”聯合軍演。這些舉動無助於增進互信、無助於推動半島和平機制建設，只會加劇半島緊張局勢，推高對抗衝突的風險，甚至最終導致戰爭。



耿爽表示，半島問題的最終解決，有賴於大國良性互動和良好的地區環境。近年來，個別國家在半島問題上借題發揮，刻意製造緊張，把半島納入“印太戰略”，拉緊同盟夥伴關係，大幅增加地區軍事存在，嚴重損害半島及周邊國家戰略安全利益。這種作法充斥冷戰思維，挑動陣營對抗，破壞各方互信，完全服務於一己地緣私利，與維護半島和平穩定、推進半島無核化的目標背道而馳。



耿爽說，推動半島走出安全困境，對話談判是唯一正確途徑。歷史上，半島問題曾有過通過外交努力走向柳暗花明的時刻，朝方也曾採取一系列無核化舉措。但某個當事國政策反復多變，未能履行“行動對行動”的原則，未能遵守有關對話中的承諾，造成解決半島問題的幾次機遇都被喪失，半島矛盾越來越複雜，事態越來越緊張。當前形勢下，各方均應保持冷靜克制，避免相互刺激，多做有利於恢復對話的事，多做有利於和平穩定的事。



耿爽表示，安理會應為緩和緊張、推動政治解決發揮建設性作用。當前形勢下，安理會需要的是團結一致，而不是分化對立，需要的是為半島問題政治解決提供助力，而不是製造阻力。有關國家真正應該做的，不是利用安理會平台進一步激化矛盾、升級事態，而是拿出實際行動和具體方案，回應朝方合理關切，為重啟對話付出努力和創造條件。



針對美國代表的發言，耿爽二次發言回應說，有關國家習慣性地將當前半島緊張局勢的責任推給朝方，這與事實不符。朝方的發射活動與近期一系列密集的軍事活動密切相關。美國及其盟友的聯合軍演，絕不是剛才美國代表所稱的例行的、合法的、防禦性那麼簡單。近年來，美國及有關方面的軍演規模屢創新高，頻率不斷上升，甚至出動戰略轟炸機、戰略核潛艇抵達半島。美方口頭上聲稱願意無條件對話，但行動上卻在持續加緊施壓，試想在這種情況下，對話如何得以重啟？



耿爽表示，大家都呼籲要保持安理會團結，中方當然也希望安理會團結，但這需要各方共同做出努力。中方願繼續同有關各方保持密切溝通，為推進半島問題政治解決作出建設性努力。