農業農村部部署華西黃淮等地強降雨防範工作

中評社北京8月27日電／據央視新聞報導，據中央氣象台預報，8月26—28日，我國華西至黃淮一帶自西向東將出現強降雨過程，四川、重慶、貴州、陝西、山西、河南、湖北、湖南、廣西、江西、江蘇、安徽、山東等地部分地區有大到暴雨。為切實抓好農業防汛抗洪救災工作，農業農村部8月26日下發通知，要求各級農業農村部門加強指導服務，科學有效應對，最大程度減少農業因災損失。



加強監測預警，落實防禦措施。提早預測預判強降雨天氣對農業生產的影響，提早落實有針對性的防禦措施，及時清理疏通田間溝渠，加強水泵等抽排設備以及電力和柴油調度準備。



精準指導服務，搞好生產恢復。組織專家科學評估災害影響，組織農技人員深入生產一線，加強分類指導，因地制宜落實生產恢復措施。一旦出現積水，要加大機具和人力投入搶排明水，修復水毀農田。對受淹的水稻，要及時查苗洗苗扶苗，加強肥水管理，促進恢復生長。對旱地作物，要落實“一噴多促”等措施，促進正常生長發育，確保安全成熟。對因災絕收地塊，要結合農時季節和地區特點，因地制宜改種補種。



同時還要狠抓疫病防控，確保大災後無大疫。指導養殖戶對受淹的畜禽圈舍、畜禽用具和養殖水體等進行全面消毒，及時對死亡畜禽和水產品進行無害化處理。