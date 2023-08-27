北京市交管部門推出災後便民利企新舉措

中評社北京8月27日電／據新華社報導，記者26日從北京市交管局獲悉，即日起至12月31日，交管部門在全市範圍推出部分車駕管業務“延期辦”“容缺辦”“網上辦”等服務措施，其間機動車檢驗、駕駛證審驗等部分車駕管業務可延期辦理，駕駛證期滿換證業務可容缺辦理。



北京市交管局介紹，近期極端降雨災害導致許多車輛損毀、車牌丟失等情況發生。為做好災後公安交管服務，按照北京市統一部署，在公安部交管局指導和支持下，交管部門先期在房山區、門頭溝區開設臨時應急車駕管服務窗口並開通綠色通道，便利群眾辦理車駕管業務，維護正常生產生活秩序。



據介紹，措施實行期間，對機動車檢驗有效期止到期和因連續3個檢驗周期未取得檢驗合格標誌達到報廢標準的機動車，統一延長時間至2023年12月31日止；機動車在辦理轉讓、注銷、變更遷出、變更換發新能源汽車號牌業務後，原號牌號碼保留期限在2023年7月29日（含）後滿2年的，統一延長原號牌號碼保留時間至2023年12月31日止；對2023年7月29日（含）以後通過互聯網交通安全綜合服務平台預選號牌的，延長預選號牌使用時間至2023年12月31日止。



此外，辦理駕駛證期滿換證、轉入合併期滿換證業務時，駕駛人暫時無法提供身體條件證明的，可以通過“交管12123”App先予辦理，後補交身體條件證明。目前，“交管12123”App具有“補換領行駛證”“補換領機動車號牌”“補換領駕駛證”“變更機動車聯繫方式”“備案非本人機動車”“機動車轉籍申請”等30餘項服務。



北京市交管局表示，在此期間，對於機動車逾期未檢驗，駕駛證逾期未換證、未審驗等情形不予處罰，但務必於12月31日前及時辦理相關車輛檢驗、駕駛證換證審驗業務。