各地各部門多措並舉奮力保障秋糧生產

中評社北京8月27日電／據新華社報導，處暑節氣，農田裡到處可見農民忙碌的身影。由於前期台風引發一些地區洪澇災害，給農業生產帶來影響，更加需要做好田間管理、抗災奪豐收。現在距秋糧大面積收穫還有1個多月時間，各地糧食生產情況如何？採取哪些舉措應對汛情影響？下一步怎樣做好田間管理？記者就此進行採訪。



秋糧長勢總體良好



“經過專家指導，我們早早地就給玉米施用了營養藥劑，現在已經進入乳熟期，看長勢還不錯。”黑龍江省海林市新安朝鮮族鎮新安村村民付忠志說。今年他種了480畝地，其中有380畝不同程度受災，在其中一塊玉米地，秧苗上還可以看到洪水侵襲過的痕跡。農業專家的靠前指導，讓付忠志和鄉親們吃上了“定心丸”。



當前正值秋糧生產關鍵期。記者從農業農村部瞭解到，今年秋糧面積穩中有增，目前北方地區玉米水稻正在灌漿，大豆處於結莢鼓粒期；南方中稻陸續進入灌漿成熟期，晚稻處於分蘖期。



農業農村部有關司局負責人表示，目前全國晚稻栽插已結束，除部分晚秋作物外秋糧面積已落實。預計今年秋糧面積達到13.1億畝、比上年增加700萬畝左右，其中高產作物玉米面積增加1300萬畝。



據介紹，當前華北、黃淮海除局部洪澇災區外，大部土壤墒情好，加之雨熱同期同至，利於玉米等秋糧作物生長發育，長勢良好；南方中晚稻長勢明顯好於受高溫乾旱影響的上年；西北除局部受旱地區外秋糧長勢總體正常。



這位負責人表示，華北、黃淮、東北已全面轉入災後生產恢復階段，各級農業農村部門正一手抓防災抗災救災減損失，一手抓大面積單產提升促增產，全力以赴以豐補歉、以秋補夏，奮力奪取全年糧食豐收。



真金白銀強化關鍵舉措



“前幾天我們大力排水，能早排些，生產恢復就能再快些。”吉林省舒蘭市博涵水稻種植家庭農場的負責人孫亞林告訴記者，汛情讓當地不少稻田受損，為了搶排積水，舒蘭市平安鎮房身村調來了20多台大型排水設施，“水排了三四天”。

