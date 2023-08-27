全國政協常委會會議熱議創新

中評社北京8月27日電／據新華社報導，健全新型舉國體制，強化科技創新資源統籌；創新是引領發展的第一動力，保護知識產權就是保護創新；發揮企業技術創新主體作用，營造有利於成果轉化的良好應用生態……



政協第十四屆全國委員會常務委員會第三次會議近日在京召開，圍繞“完善科技創新體系，加快實施創新驅動發展戰略”協商議政。



全社會研發經費首次突破3萬億元，研發投入強度達到2.55%，全球創新指數排名升至第11位……當前，我國科技事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，進入創新型國家行列。



面向新時代新征程，中共中央成立中央科技委員會，充分發揮黨的領導的政治優勢和集中力量辦大事的制度優勢，以新型舉國體制總攬科技事業全局，對科技創新工作提出新的更高要求。



什麼是新型舉國體制？與傳統舉國體制相比，新型舉國體制呈現出哪些新的特徵和變化？



專題分組討論中，全國政協常委高鴻鈞發表了自己的看法，他認為變化主要體現在5個方面：攻關目標導向有變化，由保障國家安全為主轉化為保障國家安全和發展權利並重；政府作用有變化，既強調中央集中領導和統籌協調，也注重發揮地方政府作用；組織模式有變化，既強調政府機構有效參與，也注重動員社會力量參與；資源配置方式有變化，既要發揮集中力量辦大事的制度優勢，也要發揮市場配置資源的決定性作用；國家發展環境和條件也有變化，既有新技術革命和產業變革戰略機遇，又有顯著增強的創新能力和綜合國力的支撐。



全國政協參政議政人才庫列席專家王宏廣認為，完善國家創新體系、實施新型舉國體制，既要發揮政府的作用，又要發揮市場配置科技要素的作用，變“集中”為“集成”，“統一規劃、集成力量”辦大事。



“應優化科技計劃體系，完善科技管理平台，建設國家科技計劃管理信息系統，大幅度減少對有限科技資源的浪費。同時，調整科技評價導向，堅決停止以論文作為一切科技工作評價導向的做法，對不同工作採取不同的評價標準。”王宏廣說。

