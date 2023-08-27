李鴻忠：推進中國防沙治沙高質量發展

中評社北京8月27日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠26日在內蒙古出席第九屆庫布其國際沙漠論壇並發表主旨演講。



李鴻忠說，2012年中共十八大以來，中國共產黨和中國政府以前所未有的力度全方位、全地域、全過程加強生態環境保護，推動生態文明建設發生歷史性、轉折性、全局性變化。習近平總書記站在對中華民族永續發展負責、對人類文明負責的高度，提出一系列新理念新思想新戰略，形成了習近平生態文明思想，為建設美麗中國提供了科學指引和根本遵循，為共建清潔美麗世界貢獻了中國智慧。



李鴻忠強調，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，經過不懈努力，中國實現從“沙進人退”到“綠進沙退”的歷史性轉變，在世界上率先實現荒漠化和土地沙化“雙減少”。中國將堅持以習近平生態文明思想為指導，踐行綠水青山就是金山銀山理念，堅持山水林田湖草沙冰一體化保護和系統治理，推進防沙治沙高質量發展，創造新時代中國防沙治沙新奇跡。



李鴻忠指出，荒漠化是人類面臨的共同挑戰，要秉持人類命運共同體理念，履行《聯合國防治荒漠化公約》，發揮政府、國際組織和各類治沙主體作用，深化科研合作，共同推進全球荒漠生態系統治理。



李鴻忠還實地考察了光伏治沙和沙丘治理情況。