第九屆庫布其國際沙漠論壇在鄂爾多斯市開幕

中評社北京8月27日電／據人民日報報導，8月26日，第九屆庫布其國際沙漠論壇在內蒙古鄂爾多斯市開幕，來自全球多個國家和地區的300多位政商人士、專家學者參加論壇。



開幕式現場，國家林業和草原局與阿拉伯國家聯盟秘書處簽署《關於建立中阿乾旱、荒漠化和土地退化國際研究中心的諒解備忘錄》，有關領導共同為中阿乾旱、荒漠化和土地退化國際研究中心揭牌，首批合作項目同時啟動。



據瞭解，本屆論壇主題為“以科技引領治沙，讓荒漠造福人類”，圍繞全球荒漠化防治新理念、新技術加強交流，將為全球有效應對荒漠化挑戰、推動綠色發展發揮重大的促進作用。論壇除開幕式外，共設置荒漠生物多樣性保護與資源可持續利用主題論壇、沙塵暴防治與科學治沙主題論壇、山水林田湖草沙系統治理主題論壇、創新·轉讓·共享——用知識和技術促進生態修復主題論壇等4個主題論壇。



荒漠化是影響人類生存和發展的全球性重大生態問題，我國是世界上荒漠化最嚴重國家之一。庫布其國際沙漠論壇是加強荒漠化防治、國際交流合作，推動實現聯合國2023年可持續發展目標的重要平台，自2007年起，我國連續舉辦八屆庫布其國際沙漠論壇，以推動國內外荒漠化防治與生態文明建設科技創新交流合作，傳播我國防沙治沙科技創新經驗成果，助力構建人類命運共同體。



