創業者峰會開幕　北京向全球創業者張開雙臂

中評社北京8月27日電／據新華社報導，廢舊鋰電經濟化再利用、新型大功率藍光激光器、大型儲能設備實現微秒級電芯能量管控、製造業雲端底層設計軟件……26日，在HICOOL2023全球創業者峰會現場，多項前沿科技集中亮相。海內外投資者洽談、項目路演活動等同時展開，讓創業者和觀眾感受到北京創新創業的魅力。



走進本屆峰會展覽展示區的國家（中關村）火炬科創學院展位，腦機接口臨床應用創新成果映入眼簾。兩只機械腿在腦機接口設備的指揮下前後擺動，這一創新技術有望為殘疾患者提供自由行走的可能。



這樣的科技創新項目在今年的HICOOL上層出不窮。在獲獎項目展區，140個獲獎項目全部集中展示，它們從5705個報名項目中脫穎而出，代表了各自領域尖端科技創新成果。



“打造中國製造的醫療手術機器人是我多年的夢想。”HICOOL2023全球創業大賽一等獎獲得者、北京奧達智聲醫療科技有限公司創始人張博說，經過多番嘗試、摸索、碰撞，團隊研製的軟組織穿刺介入手術導航機器人系統不使用光學傳感器或磁傳感器，只用機械臂就能輔助醫生完成治療，能有效降低治療費用。



HICOOL2023全球創業者峰會25日至27日在中國國際展覽中心（順義館）舉行。主辦方介紹，峰會以創業者為中心，圍繞創業者需求，設置HICOOL會客廳、創投對接、海外合作、新品發布、醫療健康五大分舞台活動。



今年是HICOOL全球創業者峰會舉辦的第4年，自2020年以來，HICOOL共吸引了133個國家和地區的2.2萬名創業人才、1.6萬個創業項目參賽，誕生了11家獨角獸企業、73家專精特新企業，70%的獲獎項目落地成長，獲獎項目賽後新融資額近300億元。



在峰會開幕式上，國家（中關村）火炬科創學院正式落成。國家（中關村）火炬科創學院理事長趙先明介紹，火炬科創學院是央地共建的“硬科技”創新創業人才培養、實踐總平台和國家級重大創新技術主動深度服務總平台，將加快培育高層次科技創業人才和具備全球競爭力的科技企業。



“我們聚焦數據庫軟件‘卡脖子’問題，解決了現有數據庫產品的擴展性差等問題。”國家（中關村）火炬科創學院科創項目、北京酷克數據科技有限公司創始人簡麗蓉說，企業自主研發的第四代企業級數據庫，目前在產品架構和性能上均處於國際領先地位，並已在國內金融、電信、能源等領域得到廣泛應用。



“在以HICOOL為代表的創新創業賦能平台的努力下，可以明顯感受到北京濃烈的科創氣氛和強勁的創業勢頭。”創新工場董事長兼首席執行官李開復說，新能源、生命科技、新一輪AI等創新技術交叉發展，正開辟出層出不窮的新業態、新方向，借助HICOOL舞台，北京的創業者能夠充分利用全球創新資源，在更高的起點上推動自主創新浪潮。