“中國對外締結引渡條約30年”研討會舉辦

國旗（來源：網絡平台） 中評社北京8月27日電／據新華社報導，中國對外締結引渡條約30年：回顧與展望”研討會26日在京舉辦。本次研討會梳理總結30年來我國在對外締約和引渡國際合作中取得的經驗與成就，與會各方一致認為，當前我國已經初步形成了符合國際慣例，具有中國特色的引渡制度。



外交部部長助理華春瑩在研討會開幕式上發表視頻致辭表示，黨的十八大以來，我國引渡締約工作與履約實踐取得較大發展，服務國內大局的作用更加突出。但當前國際執法司法合作仍存在薄弱環節，下一步要統籌推進國內法治和涉外法治，豐富法律工具，密織條約網絡，提高辦案質量，強化人才培養，助力我國國際執法司法合作行穩致遠。



北京師範大學黨委副書記孫紅培在致辭中表示，學術界將加強國際法教學科研工作，積極為包括引渡在內的國際執法司法合作建言獻策，為涉外法治建設、反腐敗國際合作和中國特色大國外交事業貢獻力量。



外交部條法司司長馬新民全面回顧我國引渡制度發展歷程，分析當前形勢下我國對外開展引渡合作面臨的各項挑戰，建議進一步加強理論研究、強化能力建設、增強統籌協調，全方位完善引渡制度，全過程提高締約履約辦案水平，多層次講好中國法治故事，推動我國引渡工作不斷取得新成績、實現新發展。



與會專家學者圍繞“締結引渡條約30年的成就和挑戰”“對外締約及引渡實踐中的法律問題”和“國際執法司法合作展望”三個議題展開深入研討，並就如何破解引渡工作中的難題、進一步提升國際執法司法合作質效發表了意見。



研討會由外交部條法司和北京師範大學法學院聯合舉辦，來自中央紀委國家監委、全國人大常委會法工委、全國人大外事委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部等部門和學術界代表近百人與會。