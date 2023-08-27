湖南永州：科技助力破解基層監督難題

網絡平台（來源：網絡） 中評社北京8月27日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，湖南省永州市零陵區玉禾田村召開鄉村振興月例會並在線上同步“雲直播”，網友在直播間反映了該村60萬元項目資金不在村級賬戶的問題。“雲直播”管理員隨即將留言信息反饋至街道紀工委。



經調查，反映問題屬實，該村項目建設資金違規存放在村幹部個人賬戶，用於村級項目建設支出和村務其他開支。時任該村黨支部書記唐某還存在其他違紀問題，最終受到黨內嚴重警告處分。



零陵區紀委監委有關負責同志表示，自全市推廣鄉村振興月例會“雲直播”以來，該區通過“群眾點單—協商定單—村委派單—幹部買單—群眾評單”，推動群眾廣泛參與村務監督，在外務工人員也能及時瞭解村級事務，切實增強基層監督實效。



基層信息公開不及時、不透明，權力運行監督存在盲點，是基層矛盾產生及腐敗滋生的重要原因。永州市紀委監委積極推動信息技術與紀檢監察工作深度融合，聚焦基層小微權力運行重點領域，通過探索建立基層監督平台，破解小微權力監督難題，推動提升群眾參與度、滿意度、幸福感。



該市東安縣紀委監委推出“清風碼”監督平台微信小程序，通過“清風碼”公示惠民惠農政策依據11類29套，編制小微權力清單8類35項，群眾一鍵掃碼即可對村級事務運行進程和結果實時查看、隨時監督。今年6月，東安縣民政局社會救助股原工作人員眭某（已離世）因套取高達169萬餘元的農村低保資金受到開除黨籍處分，其違紀違法問題線索便是通過“清風碼”監督平台發現的，該案20餘名涉案人員均受到相應處理。



“‘清風碼’還設有群眾投訴舉報窗口，群眾能夠直接在平台反映相關問題。”東安縣紀委監委有關負責同志介紹，目前，該縣15個鄉鎮60個村（社）通過搭建“清風碼”監督平台，公示惠民惠農財政補貼資金72項，“清風碼”掃碼使用次數逾6萬次，村級信訪件數量也大幅下降。



科技賦能下，監督平台不僅能助力“曬賬本”，還可以“篩問題”。今年5月，冷水灘區紀委監委依托“互聯網＋監督”平台，通過大數據比對發現該區曲河街道馬路街社區城鄉居民基礎養老保險補助資金發放異常。曲河街道紀工委隨即組織力量開展調查，發現該街道社保站站長秦某因工作失誤給某已故居民多發放6個月基礎養老保險補助資金。最終，秦某受到談話提醒處理。該區紀委監委以此案為契機，全面排查社保資金發放中存在的風險點，並向有關單位制發監察建議書，督促建章立制，及時堵塞制度漏洞。



“‘雲直播’‘清風碼’等科技手段不僅能助力基層監督更好地惠及群眾、服務群眾，也能讓群眾在全面從嚴治黨中不斷增強獲得感。”永州市紀委監委有關負責同志表示。