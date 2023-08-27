吉林長春：激勵黨員幹部擔當作為

公正廉潔（來源：新華社） 中評社北京8月27日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，吉林省長春市綠園區紀委監委幹部來到青年路街道台北社區，為社區副主任鄭某召開澄清正名會。此前，綠園區紀委監委收到反映鄭某聯合居民修建違章建築並收取費用的舉報，經認真核查，該反映失實，考慮到鄭某的實際情況，區紀委監委工作人員當面為其澄清正名。



長春市紀檢監察機關深入落實“三個區分開來”要求，將常態化開展澄清正名工作作為激勵幹部擔當作為的有力舉措，推動實現篩選、評估、澄清、回訪全流程閉環管理，為受到不實舉報的黨員幹部應澄盡澄，切實保護黨員幹部幹事創業熱情。今年以來，該市各級紀檢監察機關共為25名受到不實舉報的黨員幹部澄清正名，對28名2022年下半年獲澄清的黨員幹部進行了回訪。



為確保澄清正名工作規範有序進行，今年3月，長春市紀委監委印發《關於開展失實檢舉控告澄清和查處誣告陷害行為工作方案》，從認定方式、步驟方法、評估體系等方面對澄清工作提出明確要求。由該市紀委監委信訪室牽頭並定期督促推動市縣兩級紀檢監察機關相關部門對失實信訪舉報件逐件篩選研判，對應當予以澄清的，由信訪室向相關承辦部門提出建議，相關承辦部門根據有關規定，及時履行澄清程序。



在深入開展調研基礎上，該市紀委監委認真分析近兩年來全市各級紀檢監察機關開展澄清工作過程中遇到的問題，及時優化澄清工作流程，建立澄清檔案。在此基礎上，充分考慮案件特點、舉報內容、社會影響等因素，綜合運用書面、當面、會議、通報等多種方式，分層分類開展澄清正名。該市紀委監委定期向被澄清對象所在單位和本人瞭解其獲澄清後的工作表現、思想狀態和生活情況，通過回訪談心談話，鞏固拓展澄清效果。對於澄清後積極擔當作為的黨員幹部，按照不同行業領域、不同崗位和工作性質進行通報，釋放“誰為事業負責、組織就為誰擔當”的強烈信號。



開展澄清工作的同時，長春市各級紀檢監察機關聯合有關部門嚴肅查處誣告陷害行為。公主嶺市紀委監委多次收到欒某某反映公主嶺市雙城堡鎮治山村黨支部書記王某某違紀違法問題的信訪舉報，核查後發現反映問題失實。經瞭解，欒某某系因農村資產清查觸及個人利益產生不滿情緒，惡意舉報。公主嶺市紀委監委依據有關規定，將該問題線索移送有關部門，有關部門依法對欒某某進行批評教育處理。



“扶正祛邪、激濁揚清，我們將常態化推進澄清工作，對典型案件進行通報、做好政策解讀，進一步激勵黨員幹部積極履職、擔當盡責，努力營造風清氣正的政治生態。”長春市紀委監委相關負責同志說。