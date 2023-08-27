話劇《孔子》在港上演

資料圖（來源：新華社） 中評社香港8月27日電／據新華社報導，由山東省話劇院出品的話劇《孔子》26日晚在香港文化中心大劇院上演，該演出為“國風國韵飄香江”系列演出季項目。



話劇《孔子》融合了音樂、舞蹈、詩歌、繪畫、戲曲、雕塑等藝術元素，以春秋末期諸侯爭霸為歷史背景，講述了孔子波瀾壯闊而又顛沛流離的一生，生動塑造了一位歷經磨難初心不改的古代思想家、政治家、教育家形象。



當晚，演員們以精湛的演技展現出孔子追求“大道之行，天下為公”的理想和“知其不可而為之”的精神境界，呈現出令人耳目一新、美輪美奐的舞台效果，贏得在場觀眾陣陣掌聲。



“這部話劇歷經三年打造，每一位演員都非常努力，無論是詩意化的語言表達，還是古典神韵式的形體表達都力求做到最好。”劇中孔子扮演者之一、山東省話劇院副院長王翔說，這是該話劇的境外首演，為向世界推廣儒家文化邁出了堅實一步。



“現場效果非常震撼，是從視覺到聽覺的全面享受，這就是東方古典意蘊的魅力。”香港市民曾小姐說，以往都是在書本、雕塑中認識孔子，這部話劇通過音樂、舞蹈等元素展示這位聖人，讓她更加感到孔子的偉大和傳統文化之美。



此次演出由國家文旅部、香港特區政府、香港中聯辦、山東省人民政府、紫荊文化集團共同指導。



活動主辦方表示，中華文化始終是華夏兒女的“根”和“魂”，也是香港繁榮發展最深厚的精神底蘊。“國風國韵飄香江”演出活動將繼續為香港輸送更多內地優秀劇目、展演等文化產品，助力香港建設成為中外文化藝術交流中心，成為傳播中華優秀文化的大舞台，讓香港從中華文化歷久彌新的傳承發展中，汲取更豐沛的營養，綻放更絢麗的光彩。