港科大遙感衛星星座計劃正式開展

8月26日，嘉賓在香港科技大學舉行的衛星發射慶祝典禮上合影。（來源：新華社） 中評社香港8月27日電／據新華社報導，香港科技大學（港科大）26日舉行衛星發射慶祝典禮，宣布“香港科大—雄彬一號”高分辨光學衛星日前成功在甘肅酒泉衛星發射中心發射升空並順利進入預定軌道運行。港科大與長光衛星技術股份有限公司（長光衛星）將共同建設多模態遙感衛星星座，打造一個全面的環境監測與災害預報系統。



“香港科大—雄彬一號”衛星進入預定軌道運行後，可與長光衛星現有的衛星組成一個星座群，提供香港以至全球最新的實時影像及遙感數據，將為香港、國家以至全球的災害管理、環境監測和碳中和作出貢獻。



香港特區政府教育局副局長施俊輝表示，該衛星多項參數達到國際高水平，體現了港科大的科研實力，也彰顯了香港和內地航天科技領域深度合作的成果。



港科大校董會主席沈向洋說，全面的遙感衛星計劃可為災害應變、環境監測及可持續資源管理等宏觀決策提供數據支持。港科大將持續深化與各界合作，讓香港科創人員有更廣闊的發展空間，助推香港融入國家發展大局。



港科大校長葉玉如表示，航天事業是國家發展戰略的重要組成部分。港科大將充分利用科研優勢，與政府部門、研究機構以及企業等不同界別合作，促進衛星遙感數據在可持續發展領域的創新和應用，為國家在航天領域的產學研發展貢獻力量。



該顆衛星由港科大與長光衛星合作發射。此次發射獲葉志雄、葉吳彬彬夫婦支持，港科大因此把該顆衛星命名為“香港科大—雄彬一號”。