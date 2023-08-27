中國與南非關係高“含金量”從何而來？

8月21日，在南非約翰內斯堡，行人走過金磚國家領導人第十五次會晤舉辦場所桑頓會展中心。（來源：新華社） 中評社北京8月27日電／據中國網報導，在對南非進行國事訪問並出席金磚峰會之際，習近平主席在南非主流媒體發表署名文章。文章指出，建交25年來，中南關係實現從夥伴關係、戰略夥伴關係到全面戰略夥伴關係的跨越式發展，成為發展中國家最具活力的雙邊關係之一。中南關係已經步入“黃金時代”，前景光明，未來可期。文章展望，兩國未來應當做志同道合的同行者、團結合作的引領者、中非友好的傳承者以及共同利益的捍衛者。中南關係為什麼好，中南合作為什麼實，中南友誼為什麼深，這需要從歷史的深度、戰略的高度、長遠的角度加以理解。



第一，歷史情誼厚。從毛澤東主席開始，中國發揚國際主義精神，堅定支持南非人民反抗種族主義的正義鬥爭，並將其視為非洲大陸爭取民族解放和國家獨立不可或缺的部分，同非國大為代表的南非民族解放組織建立和維持良好關係。新南非誕生後，曼德拉總統毅然放棄短期經濟利益，同台灣當局“斷交”，與中國實現關係正常化。曼德拉、姆貝基等新南非歷屆總統參加過反抗白人少數政權的鬥爭，對中國人民的支持感受深切。這種集體記憶使得中南兩國兩黨有著天然的親近感。建交不長的25年間，雙方始終真誠交往，堅持以義為先，快速實現從夥伴關係、戰略夥伴到全面戰略夥伴的重大跨越。



第二，元首交往親。新時代以來，中南兩國領導人繼承傳統友誼，保持經常性接觸，加強戰略溝通與協調，為雙邊關係舉旗定向。習近平主席對非洲、南非充滿感情，他本人六次踏上“彩虹之國”熱土，擔任國家主席以來已達四次。2013年訪問南非等非洲三國，開創了中國國家元首年度首次出訪即訪問非洲的先例。拉馬福薩被習近平稱為“中國人民的老朋友”，多次積極響應中國主場外交，並且在G20峰會等多邊場合進行雙邊會晤。2022年，兩人通話、互致信函多達10餘次，戰略溝通空前頻繁。拉馬福薩執政以來遭遇新冠疫情、電力危機等多重考驗，以至於自我感慨是民主化以來挑戰最多的總統。中國朋友總是率先伸出援手，緩解燃眉之急。此次訪問，拉馬福薩向習近平授予最高榮譽“南非勛章”，表達崇高敬意。在兩國領導人推動下，中南連續簽署兩份十年戰略合作規劃，為中非合作的首例。



第三，價值理念近。中南兩國同為發展中大國和新興市場國家，發展觀、安全觀、生態觀、國際秩序觀和全球治理觀等相近。這使得兩國關係不僅體現在雙邊合作上，而且表現在多邊合作中。雙方在聯合國、二十國集團、金磚國家、氣候變化“基礎四國”等國際機制中密切協調，反對單邊主義，擁護真正的多邊主義。近年來，兩國在新冠疫苗分享、緩解國際債務和烏克蘭危機等議題上看法一致，成為國際重大問題、熱點問題的建設性力量。



中南兩國作為“全球南方”國家的天然成員，始終尊重非洲、熱愛非洲、支持非洲。中國高度重視南非在中非合作、金磚國家對非合作中的橋梁作用，兩國一道促成中非合作論壇首腦峰會首次在非洲大陸舉行，共同促進中非共同繁榮發展。中南兩黨同為左翼政黨，均致力於探索符合本國國情的現代化道路。這使得中南不局限於政府間交往，而且有著密切的政黨間交往。拉馬福薩兩次出席中國共產黨與世界政黨高層對話會並致辭。他強調，非國大將中國共產黨視作真正、可靠和重要的朋友，並且積極響應全球文明倡議，願同中國共產黨一道攜手推進人類文明的發展和進步。



第四，利益交融深。中南兩國經濟互補性強，10年來，持續深化發展戰略對接，不斷挖掘經貿合作潛力。南非是最早同中國簽署“一帶一路”合作諒解備忘錄的非洲國家。在其示範效應下，非洲成為“一帶一路”合作最積極的方向之一。中國連續14年穩居南非第一大貿易夥伴，南非連續13年成為中國在非洲的第一大貿易夥伴。2023年前7個月，中南雙邊貿易佔中國對非洲進出口總值的19.9%，拉動中國對非洲進出口整體增長2個百分點。南非也是中國對非投資的熱土，180多家中國企業在南非開展業務，涵蓋能源、采礦、技術、汽車工業、重型設備和金融服務等領域。



近年來，數字經濟、新能源等產業成為南非經濟發展的戰略重點，也成為中南經貿合作的新增長點。其中，兩國共同在南非建立服務整個非洲區域的公有“雲”，以及非洲首個5G商用網絡，引領非洲邁進第四次工業革命。



從爭取民族解放到探索現代化道路，中南兩國同心相向、守望相助，踐行“真、實、親、誠”理念和正確義利觀，促進兩國關係蓬勃發展。正如習近平所強調的，中南關係超越雙邊範疇，具有越來越重要的全球影響。攜手構建高水平中南命運共同體，將為推動構建中非命運共同體乃至人類命運共同體樹立典範。