瓦格納創始人墜機身亡迷霧重重

這是6月24日在俄羅斯聖彼得堡拍攝的瓦格納組織總部大樓。（來源：新華社） 中評社北京8月27日電／據光明日報報導，8月23日晚，一架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機在俄羅斯特維爾州墜毀，機上所載10人全部遇難。俄聯邦航空運輸署公布了失事飛機上全部機組人員和乘客姓名信息，其中包括俄羅斯私人軍事武裝瓦格納集團創始人葉夫根尼·普裡戈任、德米特裡·烏特金等幾乎所有高層。



由於普裡戈任在6月份帶領瓦格納發動“兵變”，他的墜機遇難成為舉世關注的爆炸性新聞，引發各種猜測。俄聯邦航空運輸署正在對此次空難展開調查，但能否揭開普裡戈任墜機身亡的重重迷霧，現在下結論為時尚早。



·突發墜機事件



普裡戈任等瓦格納高層乘坐的這架私人飛機，於當地時間23日17時54分從莫斯科謝列梅捷沃機場飛往聖彼得堡，26分鐘後即從雷達屏幕上消失，並於18時22分墜落。實時提供航班飛行信息的互聯網服務商的數據顯示，該機在18時11分左右停止傳輸位置數據，不過此後9分鐘內，飛機還繼續傳輸其他數據。另外，飛機在墜落前曾不止一次出現驟降後緊急爬升的異常情況。



社交媒體上流傳的一段墜機視頻顯示，飛機在墜落前在空中翻滾了幾次，機身冒出濃烈白煙，機翼和穩定器在飛機墜落過程中脫落。有現場目擊者稱，飛機墜落前曾聽到兩次劇烈的爆炸聲。



飛機失事後，特維爾州州長伊戈爾·魯德尼亞採取緊急措施控制局勢。俄聯邦偵查委員會稱，依據《俄聯邦刑法》，該機構已就飛機在特維爾州墜毀事件提起刑事訴訟，並派出一個調查小組前往現場，進行必要的法醫檢查等一系列調查行動，確定墜機原因。



·普京下令徹查



墜機事故發生後，俄羅斯緊急情況部和特維爾州政府第一時間展開搜救。23日23時15分，國際文傳電訊社援引俄羅斯緊急情況部消息稱，已在墜機現場找到所有10位遇難者的遺體，搜救行動已經結束。另有消息稱，遇難者遺體因灼燒嚴重難以辨認，目前已被送往特維爾州當地的太平間接受法醫鑒定。

