92歲張忠謀5養生秘訣　早餐必喝1飲品

中評社台北8月27日電／台積電創辦人張忠謀近日接受“紐約時報”專訪，暢談半導體人生。事實上，張不僅擁有傑出工作成就，92歲的他也很紀律的在經營健康。營養師高敏敏先前就整理出張忠謀的5大養生秘訣，除了擁有長壽基因外，包括放慢說話速度、不加班不應酬等；此外，也非常注重三餐搭配，早餐會喝一杯新鮮蔬果汁，午晚餐菜色則簡單健康為主。



中時新聞網报道，營養師高敏敏先前在粉專“高敏敏 營養師”分享張忠謀的5大養生秘訣，表示若覺得本身體力狀態大不如前，或是想認真經營健康的人，不妨可參考看看：



1、放慢說話速度：平時以節奏徐緩的說話速度為主，講話同時也是在整理思緒。



2、生活作息規律：每天早上5點半到6點起床，8點半進公司；晚間6點半到家，10點準備上床，11點入睡。



3、不加班不應酬：每周不在公司待超過50個小時，每個月應酬不超過2次，每次並在1個半小時內結束。



4、持續運動、飲食清淡：一周至少6天運動，方式為跑步機上快走40～45分鐘，在家與公司都放置跑步機，以便有空就能跑步。



5、閱讀益智、音樂紓壓：將閱讀、音樂與不同時辰的生理和情緒脈動做搭配，像是清晨選擇巴哈音樂，一邊閱讀報紙一邊聆聽；午後則聽雄壯澎湃的貝多芬音樂；睡前會聽莫扎特、蕭邦，並搭配文學小品，以平穩神經和心跳。



除此，高敏敏提到，張忠謀的父母都很長壽，擁有長壽基因，可能也是他活得老又活得好的一個重要原因。



另外，張忠謀在飲食方面也相當重視，高敏敏說，他早餐會喝一杯新鮮蔬果汁，午晚餐則是家裡準備好的飯菜，或是一魚一肉一菜的簡單菜色，烹調方式均少油、低鹽。