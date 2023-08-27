【
大
中
小
】 【
打 印
】
朝鮮向海外公民重開國門
http://www.CRNTT.com
2023-08-27 09:46:55
中評社香港8月27日電／據朝中社27日報導，朝鮮國家緊急防疫司令部26日發布通報說，隨著全球新冠疫情傳播情況逐漸得到緩解，國家緊急防疫司令部決定調整防疫等級。按照這一決定，在海外的朝鮮公民獲批歸國。
新華社報導，通報說，歸國人員將在相關隔離設施接受為期一周的嚴密醫學觀察。
新冠疫情暴發後，朝鮮是最早採取嚴格管理措施的國家之一，於2020年年初開始暫停遊客入境，隨後封鎖邊界並暫停國際航班和客運。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
朝鮮第二次軍事偵察衛星發射失敗
(2023-08-24 15:38:42)
美韓10天聯合軍演規模擴大 韓媒分析
(2023-08-22 11:21:44)
朝鮮新型隱身護衛艦高清照首次公開
(2023-08-21 16:49:08)
金正恩視察朝鮮海軍並觀摩導彈發射訓練
(2023-08-21 12:28:42)
金正恩視察朝鮮人民軍海軍東海艦隊
(2023-08-21 12:04:40)
中方反對聯合國安理會審議朝鮮人權局勢
(2023-08-18 12:23:40)
韓國評估朝鮮或針對美日韓首腦峰會試射導彈
(2023-08-17 17:10:44)
金正恩視察多個軍需工廠
(2023-08-14 16:32:56)
五角大樓：朝鮮就美士兵越界入朝一事做出回應
(2023-08-02 13:23:00)
美韓搞對朝反潛演習，美核動力潛艇參加
(2023-08-01 10:16:47)