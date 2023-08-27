朝鮮向海外公民重開國門

中評社香港8月27日電／據朝中社27日報導，朝鮮國家緊急防疫司令部26日發布通報說，隨著全球新冠疫情傳播情況逐漸得到緩解，國家緊急防疫司令部決定調整防疫等級。按照這一決定，在海外的朝鮮公民獲批歸國。



新華社報導，通報說，歸國人員將在相關隔離設施接受為期一周的嚴密醫學觀察。



新冠疫情暴發後，朝鮮是最早採取嚴格管理措施的國家之一，於2020年年初開始暫停遊客入境，隨後封鎖邊界並暫停國際航班和客運。